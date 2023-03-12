"Бавария" не будет выкупать Канселу

"Бавария" решила, что не будет выкупать защитника Жоау Канселу у "Манчестер Сити".

Перестав ладить с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой, в январе Канселу отправился в "Баварию" на правах аренды с опцией выкупа за 61.6 млн. фунтов.



Перебравшись в Мюнхен, Канселу выходил в стартовом составе "Баварии" пять матчей подряд, но затем у Жоау резко убавилось игровой практики, а против ПСЖ в минувшую среду он сыграл только четыре минуты.



Как утверждает каталонское издание Sports, "Бавария" уже уведомила "Сити", что не собирается выкупать Канселу, но и обратного пути в Манчестер для Жоау нет, учитывая его отношения с Гвардиолой.



Выходом из ситуаций может стать трансфер Канселу в "Барселону". Правда, клуб с "Ноу Камп" лишь готов арендовать 28-летнего португальца, чей контракт с "Сити" рассчитан до 2027 года.