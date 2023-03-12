27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 12 марта, четырьмя поединками завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" не знает поражений дома уже 21 матч подряд во всех соревнованиях (19 побед, 2 ничьи) — с проигрыша 0:1 "Реал Сосьедад" в сентябре. Все шесть своих побед в этом сезоне Премьер-Лиги "Саутгемптон" одержал с перевесом в один гол. "Красные дьяволы" не проиграли ни одной из 14 последних встреч со "святыми" во всех турнирах (7 побед, 7 ничьих).



Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль возобновил тренировки после травмы бедра. Кристиан Эриксен и Донни Ван де Бек остаются в лазарете.



"Саутгемптону" предстоит оценить состояние полузащитника Карлоса Алькараса, который травмировал колено, празднуя свой гол против "Лестера". Хуан Лариос и Тино Ливраменто по-прежнему отсутствуют.



ВЕСТ ХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Вест Хэм" потерпел уже 14 поражений в этом сезоне Премьер-Лиги — как за весь прошлый. В пяти выездных матчах чемпионата при Унаи Эмери "Астон Вилла" одержала четыре победы, хотя до этого не знала успеха в гостях семь поединков кряду. "Молотобойцы" выиграли все пять последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге.



Лукас Пакета и Мичейл Антонио получили небольшие травмы в матче "Вест Хэма" против "АЕК Ларнаки" в рамках Лиги Конференций посреди недели. Флинн Даунс должен быть в порядке. Максвел Корне сыграл на Кипре после пяти месяцев отсутствия.



"Вилла" будет лишена Бубакара Камара, но может сыграть Диего Карлос. Леанедр Дендонкер под вопросом.



ФУЛХЭМ — АРСЕНАЛ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



После паузы на ЧМ-2022 только три первых на данный момент команды набрали в Премьер-Лиге очков больше, чем "Фулхэм" (20). "Арсенал" является лучшей командой дивизиона по игре на выезде, одержав 10 побед из 13 возможных. "Дачники" ни разу не победили "канониров" в Премьер-Лиге с 2012 года (2 ничьи, 9 поражений).



"Фулхэм" все еще лишен дисквалифицированного Жоау Палиньи. Седрик Соареш не может сыграть из-за условий своей аренды. Левен Курзава, Том Кэрни и Неескенс Кебано травмированы.



"Арсенал" устроит фитнес-тесты для Кирана Тирни, Мартина Эдегора и Леандро Троссарда. Эдди Нкетиа едва ли залечит свою лодыжку вовремя. Габриэль Жезус набирает форму в тренировках.



НЬЮКАСЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 19:30



"Ньюкасл" не знает побед уже пять матчей Премьер-Лиги кряду, последние два проиграв. "Вулверхэмптон" набрал 17 очков в 11 поединках чемпионата при Хулене Лопетеги — против восьми в 11 предыдущих. "Сороки" могут похвастать лишь одной победой в 10 последних встречах с "волками" в Премьер-Лиге (7 ничьих, 2 поражения).



Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер пришел в себя после травмы головы. Жоэлинтон снова доступен после дисквалификации.



Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Коста пропустит месяц с травмой колена. Бубакару Траоре и Хвану Хи Чхану предстоит фитнес-тест.