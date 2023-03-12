Конте: "Для нас финишировать в топ-4 было бы подобно победе в Премьер-Лиге"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что для него попадание в топ-4 Премьер-Лиги будет сравнимо с завоеванием титула.

Благодаря победе 3:1 над "Ноттингем Форест" в субботу "Тоттенхэм" реабилитировался за вылет из Лиги Чемпионов и укрепился на четвертой позиции в таблице, однако Конте понимает, что вся борьба еще впереди.



"Сегодня нам было жизненно важно набрать три очка, особенно после матча против "Милана". Остается еще 11 матчей, и нам нужно реабилитироваться и показать, что мы сильны духом".



"Борьба за попадание в зону Лигу Чемпионов будет очень, очень упорной, потому что вы видите наших конкурентов".



"В этой борьбе участвует много, много команд, и я думаю, в данный момент есть только одно вакантное место, потому что "Сити" и "Арсенал" сражаются за победу в Премьер-Лиге, а "Юнайтед" стабильно добивается результата".



"Есть одно место и много, много серьезных команд".



"Мы должны постараться изо всех сил. Повторюсь, для нас финишировать в топ-4 было было подобно победе в Премьер-Лиге. Мы сделали это в прошлом сезоне, и я назвал это чудом. В этом сезона сделать это будет гораздо сложнее, потому что в этой гонке участвует "Ливерпуль". А также "Ньюкасл", который отличается от прежнего "Ньюкасла".



"Они ("Ньюкасл") потратили много денег и обладают сильной командой. Посмотрите на "Челси" и на то, где они находятся. Я не вычеркиваю "Челси", потому что "Челси" способен выиграть 11-12 матчей подряд, ведь их состав очень, очень силен".



"Мы должны думать о себе. Перед интервью меня спросили насчет "Ливерпуля", и "Ливерпуль" сегодня проиграл, но мы должны думать о себе", — цитирует Конте Evening Standard.