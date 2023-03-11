Поттер объяснил замену Фелиша в перерыве матча против "Лестера"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер объяснил, почему заменил нападающего Жоау Фелиша в перерыве победного матча против "Лестера" (1:3).
Фелиш очень неплохо смотрелся в первом тайме субботнего матча на "Кинг Пауэр", отметившись попаданием в штангу и незасчитанным из-за офсайда голом.
В перерыве Поттер заменил Жоау на полузащитника Конора Галлахера, однако это не было связано с травмой или тем, как 23-летний португалец играл.
"Я хотел задействовать еще одного полузащитника с тактической точки зрения".
"Я чувствовал, что нам нужен игрок другого профиля. Тот, кто сможет отбирать мяч. Думаю, Конор был великолепен", — цитирует Поттера Evening Standard.
11.03.2023 23:00
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Поттер насцюпал вариант схемы игроков с Галахером.... тоже самое с Борусией провернул цементируя центр поля с боевым Галахером! Еще хорошие признаки когда у бровки играющим игрокам подсказывает и даводит мысли свой по игре.
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Верное решение, было очевидно, что Феликса (не путать с плешивым недомерком) прямо провоцируют, видимо быдло строит свои планы, помня его красную в матче с Фулхэмом. Тем более, Жоау откровенно заигрывался порой на своей половине, что и привело к голу.
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