Поттер объяснил замену Фелиша в перерыве матча против "Лестера"

Жоау Фелиш Главный тренер "Челси" Грэм Поттер объяснил, почему заменил нападающего Жоау Фелиша в перерыве победного матча против "Лестера" (1:3).

Фелиш очень неплохо смотрелся в первом тайме субботнего матча на "Кинг Пауэр", отметившись попаданием в штангу и незасчитанным из-за офсайда голом.

В перерыве Поттер заменил Жоау на полузащитника Конора Галлахера, однако это не было связано с травмой или тем, как 23-летний португалец играл.

"Я хотел задействовать еще одного полузащитника с тактической точки зрения".

"Я чувствовал, что нам нужен игрок другого профиля. Тот, кто сможет отбирать мяч. Думаю, Конор был великолепен", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Лестер, Поттер, Премьер-Лига, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 718

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 12.03.2023 00:13 # chelsiukpro
    Поттер насцюпал вариант схемы игроков с Галахером.... тоже самое с Борусией провернул цементируя центр поля с боевым Галахером! Еще хорошие признаки когда у бровки играющим игрокам подсказывает и даводит мысли свой по игре.

    (ответить)

  2. explosion 11.03.2023 23:25 # explosion
    Верное решение, было очевидно, что Феликса (не путать с плешивым недомерком) прямо провоцируют, видимо быдло строит свои планы, помня его красную в матче с Фулхэмом. Тем более, Жоау откровенно заигрывался порой на своей половине, что и привело к голу.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: