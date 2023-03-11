Поттер объяснил замену Фелиша в перерыве матча против "Лестера"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер объяснил, почему заменил нападающего Жоау Фелиша в перерыве победного матча против "Лестера" (1:3).



Фелиш очень неплохо смотрелся в первом тайме субботнего матча на "Кинг Пауэр", отметившись попаданием в штангу и незасчитанным из-за офсайда голом.



В перерыве Поттер заменил Жоау на полузащитника Конора Галлахера, однако это не было связано с травмой или тем, как 23-летний португалец играл.



"Я хотел задействовать еще одного полузащитника с тактической точки зрения".



"Я чувствовал, что нам нужен игрок другого профиля. Тот, кто сможет отбирать мяч. Думаю, Конор был великолепен", — цитирует Поттера Evening Standard.