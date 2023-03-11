"Сити" вырвал победу у "Пэлас" и сблизился с "Арсеналом"

Эрлинг Холанд Реализованный Эрлингом Холандом пенальти позволил "Манчестер Сити" вырвать победу 0:1 в гостях у "Кристал Пэлас" и сблизиться с лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом" на расстояние в два очка.

Главный тренер "орлов" Патрик Виейра ввел в стартовый состав своей команды Луку Миливоевича и Джеффри Шлюппа, которые заменили Шейка Дукуре и Эберечи Эзе.

У "горожан" в запас переместились проказник Кайл Уолкер и Кевин Де Брюйне. Вместо них с первых минут вышли Джон Стоунс и Бернарду Силва.

Матч начался со шквала атак "Сити", однако Висенте Гуаита был надежен, а защитники "Пэлас" смело ложились под удары.

Довольно скоро натиск гостей притупился и перешел в монотонную фазу. Хозяева оборонялись большим числом, но не позволяли сопернику создавать явных моментов у ворот Гуаиты.

Около получасовой отметки пару шансов имел Холанд, однако в первом случае Эрлинг пробил мимо, а во втором его удар был остановлен на линии ворот Марком Гехи.

Первый тайм команды так и завершили со всего одним попаданием в створ на двоих. "Пэлас" неплохо выдерживал давление, но сам почти не огрызался.

Во втором тайме "Сити" по-прежнему безраздельно владел мячом, но пробиться через частокол ног никак не мог.

Переломный момент матча случился на 76-й минуте, когда Майкл Олисе врезался в Илкая Гюндогана в своей штрафной и дал повод для назначения пенальти. Холанд четко исполнил 11-метровый — 0:1.

"Орлы" резко встрепенулись и даже смогли подвергнуть соперника некоторому давлению, но было уже слишком поздно.

"Пэлас" выбрал тактику глухой обороны, и до определенного момента это работало. В тот короткий отрезок, когда нужно было отыгрываться, "орлы" выглядели очень неплохо, и Патрику Виейра, возможно, стоило быть смелее с самого начала.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2023 22:25

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 11.03.2023 22:46 # liverpo0ol
    Набиваю комменты сасалям.

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  2. moneycity 11.03.2023 22:41 # moneycity
    Ссытесь, чмохи?

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  3. pepguardiola 11.03.2023 22:40 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  4. lexa-arsenal 11.03.2023 22:39 # lexa-arsenal
    Xah отзовись плес по Мистери есть вопросы

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  5. sheef 11.03.2023 22:36 # sheef
    Бляя надо запомнить этого клоуна олисе, то угловой дарит на пустом месте, то пеналь очевидно ведь спецом, продажная сука козел, норм так, купить игрока дешевле чем судейский корпус

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  6. slash-lfc 11.03.2023 22:32 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Но чемпиком будет Арсик ^_^

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  7. thegodfather 11.03.2023 22:30 # thegodfather
    красиво и уверенно идут к титулу

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  8. brown-ale 11.03.2023 22:30 # brown-ale
    Холанд идет на сорокет голов за сезон АПЛ.

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  9. madchester 11.03.2023 22:29 # madchester
    Покерята бойтесь!))

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  10. liverpo0ol 11.03.2023 22:29 # liverpo0ol
    The Sasali! Еле забили левый гол радуются будто ЛЧ выиграли(ЛЧ 0)

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  11. madchester 11.03.2023 22:28 # madchester
    THE KOROLI!!!!!!

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  12. takernotagiver 11.03.2023 22:28 # takernotagiver
    Выиграли бы нормально - никто бы и слова не пикнул. Но этот балетный номер от Гюндогана))) Лютейший кринж

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  13. true-manc 11.03.2023 22:28 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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