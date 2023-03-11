"Сити" вырвал победу у "Пэлас" и сблизился с "Арсеналом"
Реализованный Эрлингом Холандом пенальти позволил "Манчестер Сити" вырвать победу 0:1 в гостях у "Кристал Пэлас" и сблизиться с лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом" на расстояние в два очка.
Главный тренер "орлов" Патрик Виейра ввел в стартовый состав своей команды Луку Миливоевича и Джеффри Шлюппа, которые заменили Шейка Дукуре и Эберечи Эзе.
У "горожан" в запас переместились проказник Кайл Уолкер и Кевин Де Брюйне. Вместо них с первых минут вышли Джон Стоунс и Бернарду Силва.
Матч начался со шквала атак "Сити", однако Висенте Гуаита был надежен, а защитники "Пэлас" смело ложились под удары.
Довольно скоро натиск гостей притупился и перешел в монотонную фазу. Хозяева оборонялись большим числом, но не позволяли сопернику создавать явных моментов у ворот Гуаиты.
Около получасовой отметки пару шансов имел Холанд, однако в первом случае Эрлинг пробил мимо, а во втором его удар был остановлен на линии ворот Марком Гехи.
Первый тайм команды так и завершили со всего одним попаданием в створ на двоих. "Пэлас" неплохо выдерживал давление, но сам почти не огрызался.
Во втором тайме "Сити" по-прежнему безраздельно владел мячом, но пробиться через частокол ног никак не мог.
Переломный момент матча случился на 76-й минуте, когда Майкл Олисе врезался в Илкая Гюндогана в своей штрафной и дал повод для назначения пенальти. Холанд четко исполнил 11-метровый — 0:1.
"Орлы" резко встрепенулись и даже смогли подвергнуть соперника некоторому давлению, но было уже слишком поздно.
"Пэлас" выбрал тактику глухой обороны, и до определенного момента это работало. В тот короткий отрезок, когда нужно было отыгрываться, "орлы" выглядели очень неплохо, и Патрику Виейра, возможно, стоило быть смелее с самого начала.
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
11.03.2023 22:25
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Набиваю комменты сасалям.
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Ссытесь, чмохи?
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КОРОЛИ!!!
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Xah отзовись плес по Мистери есть вопросы
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Бляя надо запомнить этого клоуна олисе, то угловой дарит на пустом месте, то пеналь очевидно ведь спецом, продажная сука козел, норм так, купить игрока дешевле чем судейский корпус
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КОРОЛИ!!! Но чемпиком будет Арсик ^_^
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красиво и уверенно идут к титулу
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Холанд идет на сорокет голов за сезон АПЛ.
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Покерята бойтесь!))
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The Sasali! Еле забили левый гол радуются будто ЛЧ выиграли(ЛЧ 0)
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THE KOROLI!!!!!!
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Выиграли бы нормально - никто бы и слова не пикнул. Но этот балетный номер от Гюндогана))) Лютейший кринж
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КОРОЛИ!!!
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