"Сити" вырвал победу у "Пэлас" и сблизился с "Арсеналом"

Реализованный Эрлингом Холандом пенальти позволил "Манчестер Сити" вырвать победу 0:1 в гостях у "Кристал Пэлас" и сблизиться с лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом" на расстояние в два очка.

Главный тренер "орлов" Патрик Виейра ввел в стартовый состав своей команды Луку Миливоевича и Джеффри Шлюппа, которые заменили Шейка Дукуре и Эберечи Эзе.



У "горожан" в запас переместились проказник Кайл Уолкер и Кевин Де Брюйне. Вместо них с первых минут вышли Джон Стоунс и Бернарду Силва.



Матч начался со шквала атак "Сити", однако Висенте Гуаита был надежен, а защитники "Пэлас" смело ложились под удары.



Довольно скоро натиск гостей притупился и перешел в монотонную фазу. Хозяева оборонялись большим числом, но не позволяли сопернику создавать явных моментов у ворот Гуаиты.



Около получасовой отметки пару шансов имел Холанд, однако в первом случае Эрлинг пробил мимо, а во втором его удар был остановлен на линии ворот Марком Гехи.



Первый тайм команды так и завершили со всего одним попаданием в створ на двоих. "Пэлас" неплохо выдерживал давление, но сам почти не огрызался.



Во втором тайме "Сити" по-прежнему безраздельно владел мячом, но пробиться через частокол ног никак не мог.



Переломный момент матча случился на 76-й минуте, когда Майкл Олисе врезался в Илкая Гюндогана в своей штрафной и дал повод для назначения пенальти. Холанд четко исполнил 11-метровый — 0:1.



"Орлы" резко встрепенулись и даже смогли подвергнуть соперника некоторому давлению, но было уже слишком поздно.



"Пэлас" выбрал тактику глухой обороны, и до определенного момента это работало. В тот короткий отрезок, когда нужно было отыгрываться, "орлы" выглядели очень неплохо, и Патрику Виейра, возможно, стоило быть смелее с самого начала.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче