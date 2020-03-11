Поттер чувствует, "Челси" нащупал свою игру

Грэм Поттер Наставник "Челси" Грэм Поттер предостерег соперников, что его команда, наконец, нащупала свою игру.

В субботу "Челси" отпраздновал третью подряд победу с учетом всех соревнований, переиграв на выезде "Лестер" со счетом 1:3.

Поттер очень рад, что его команда выдала эту серию после затяжного неудачного периода. Грэм видит явный прогресс, хотя "синие" так и не сдвинулись с 10-го места в Премьер-Лиге.

"Это была командная игра. Требуется время, чтобы развить это, но дух парней улучшается, крепнет".

"Мне по-настоящему нравится наша сплоченность и то, что каждый поддерживает друг друга, сражается за право сыграть и хорошо готов. Я рад за игроков. Это был тяжелый период, но мы провели позитивную неделю".

"Это была действительно хорошая неделя — три победы. Она началась с упорного матча против "Лидса", затем был "Дортмунд", а сегодня мы закрепили это. Игрока было непросто сделать это, и это производит впечатление".

"Мы провели хорошую неделю. Пару раз мы были в сантиметрах от того, чтобы забить еще. Игроки выложились без остатка. Игра была непростой, однако наше мастерство помогло нам склонить чашу весов в свою пользу", — цитирует Поттера The Independent.


Метки Лестер, Поттер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2023 22:00

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  1. liverpo0ol 11.03.2023 22:26 # liverpo0ol
    Атсудава дальше у них игра будет идти вить Поттер нащупал шото мягкое. Выводы делайте сами

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  2. true-manc 11.03.2023 22:25 # true-manc
    U M P E R A T O R

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  3. chelsiukpro 11.03.2023 22:06 # chelsiukpro
    Неудачный период надеюсь прошёл и будут победы!

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  4. chelsea-69 11.03.2023 22:03 # chelsea-69
    Пощупать пиздёнку и сунуть туда хуйца - разные вещи

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