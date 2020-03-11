Поттер чувствует, "Челси" нащупал свою игру

Наставник "Челси" Грэм Поттер предостерег соперников, что его команда, наконец, нащупала свою игру.

В субботу "Челси" отпраздновал третью подряд победу с учетом всех соревнований, переиграв на выезде "Лестер" со счетом 1:3.



Поттер очень рад, что его команда выдала эту серию после затяжного неудачного периода. Грэм видит явный прогресс, хотя "синие" так и не сдвинулись с 10-го места в Премьер-Лиге.



"Это была командная игра. Требуется время, чтобы развить это, но дух парней улучшается, крепнет".



"Мне по-настоящему нравится наша сплоченность и то, что каждый поддерживает друг друга, сражается за право сыграть и хорошо готов. Я рад за игроков. Это был тяжелый период, но мы провели позитивную неделю".



"Это была действительно хорошая неделя — три победы. Она началась с упорного матча против "Лидса", затем был "Дортмунд", а сегодня мы закрепили это. Игрока было непросто сделать это, и это производит впечатление".



"Мы провели хорошую неделю. Пару раз мы были в сантиметрах от того, чтобы забить еще. Игроки выложились без остатка. Игра была непростой, однако наше мастерство помогло нам склонить чашу весов в свою пользу", — цитирует Поттера The Independent.