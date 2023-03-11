"Челси" победил на выезде "Лестер"

Одолев "Лестер" со счетом 1:3, "Челси" оформил третью победу подряд во всех турнирах и впервые с октября забил три гола в одном матче.

В старте у "лис" произошло две перестановки. Вместо Харви Барнса и Тете появились Даниэль Амарти и Патсон Дака.



Относительно победы над дортмундской "Боруссией" "синие" недосчитались Риса Джеймса и Рахима Стерлинга, вместо которых вышли Рубен Лофтус-Чик и Михаил Мудрик.



Матч на "Кинг Пауэр" начался с быстрого гола в исполнении гостей. Калиду Кулибали выполнил подачу верхом с левого фланга на противоположный край штрафной, откуда Бен Чилуэлл пробил в касание, поразив ближний угол ворот своей бывшей команды — 0:1.



В середине первого тайма команды обменялись попаданиями в каркас ворот. На удар Жоау Фелиша в штангу "Лестер" ответил дальним выстрелом Кирана Дьюсбери-Холла в перекладину.



"Челси", конечно, смотрелся предпочтительнее и атаковал острее. На 34-й минуте Фелиш из центра штрафной замкнул прострел Лофтус-Чика с правого края площадки, однако радость "синих" была прервана сигналом VAR об офсайде.



Прошло еще пять минут, и Дака нанес мощный удар с дистанции в ближний угол ворот — 1:1.



Гол Дака воодушевил "Лестер", и вскоре Кепа Аррисабалага пару раз спас "Челси". Однако последнее слово в первом тайме осталось за "синими". Энцо Фернандес выполнил передачу "черпаком" в штрафную, а Кай Хаверц перебросил мяч через голкипера — 1:2.



Во втором тайме "лисы" атаковали большим числом, но и у их соперника были моменты прикончить интригу. Например, на 68-й минуте Хаверц бил головой, однако Данни Уорд выручил свою команду.



На 75-й минуте Мудрик вышел один на один и нанес удар, не сближаясь с Уордом, однако гол был отменен из-за офсайда.



Тем не менее, гости все же усмирили дерзкого соперника. На 78-й минуте Мудрик скинул мяч головой на Матео Ковачича, а тот пробил ногой в прыжке — 1:3.



Последним значимым событием матча стало удаление Ваута Фаса на 87-й минуте. Защитник "лис" получил вторую желтую карточку за фол на Кэрни Чуквуэмеке.



"Челси" пришлось очень непросто, но от того победа еще слаще. "Лестер" однажды отыгрался и пытался сделать это повторно, однако во второй раз "синие" уже не позволили сопернику сравнять счет.



"Лестер" — "Челси". Отчет о матче