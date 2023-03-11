"Челси" победил на выезде "Лестер"

Кай Хаверц и Матео Ковачич Одолев "Лестер" со счетом 1:3, "Челси" оформил третью победу подряд во всех турнирах и впервые с октября забил три гола в одном матче.

В старте у "лис" произошло две перестановки. Вместо Харви Барнса и Тете появились Даниэль Амарти и Патсон Дака.

Относительно победы над дортмундской "Боруссией" "синие" недосчитались Риса Джеймса и Рахима Стерлинга, вместо которых вышли Рубен Лофтус-Чик и Михаил Мудрик.

Матч на "Кинг Пауэр" начался с быстрого гола в исполнении гостей. Калиду Кулибали выполнил подачу верхом с левого фланга на противоположный край штрафной, откуда Бен Чилуэлл пробил в касание, поразив ближний угол ворот своей бывшей команды — 0:1.

В середине первого тайма команды обменялись попаданиями в каркас ворот. На удар Жоау Фелиша в штангу "Лестер" ответил дальним выстрелом Кирана Дьюсбери-Холла в перекладину.

"Челси", конечно, смотрелся предпочтительнее и атаковал острее. На 34-й минуте Фелиш из центра штрафной замкнул прострел Лофтус-Чика с правого края площадки, однако радость "синих" была прервана сигналом VAR об офсайде.

Прошло еще пять минут, и Дака нанес мощный удар с дистанции в ближний угол ворот — 1:1.

Гол Дака воодушевил "Лестер", и вскоре Кепа Аррисабалага пару раз спас "Челси". Однако последнее слово в первом тайме осталось за "синими". Энцо Фернандес выполнил передачу "черпаком" в штрафную, а Кай Хаверц перебросил мяч через голкипера — 1:2.

Во втором тайме "лисы" атаковали большим числом, но и у их соперника были моменты прикончить интригу. Например, на 68-й минуте Хаверц бил головой, однако Данни Уорд выручил свою команду.

На 75-й минуте Мудрик вышел один на один и нанес удар, не сближаясь с Уордом, однако гол был отменен из-за офсайда.

Тем не менее, гости все же усмирили дерзкого соперника. На 78-й минуте Мудрик скинул мяч головой на Матео Ковачича, а тот пробил ногой в прыжке — 1:3.

Последним значимым событием матча стало удаление Ваута Фаса на 87-й минуте. Защитник "лис" получил вторую желтую карточку за фол на Кэрни Чуквуэмеке.

"Челси" пришлось очень непросто, но от того победа еще слаще. "Лестер" однажды отыгрался и пытался сделать это повторно, однако во второй раз "синие" уже не позволили сопернику сравнять счет.

"Лестер" — "Челси". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2023 20:05

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Последние комментарии:




  1. ian 11.03.2023 21:09 # ian
    Уахахаза че за форма у Челси
    Впервые вижу эти тряпки

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  2. idel 11.03.2023 21:08 # idel
    Почему тут никто из т.н. болельщиков Челси не верит в попадание в четверку?

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  3. takernotagiver 11.03.2023 21:00 # takernotagiver
    Странный вывод, потому что ты внизу, а не я)))))

    11.03.2023 20:52 #
    pepguardiola

    Кстати из местных свинопидарасов, ты малой, сосешь лучше всех.

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  4. hachidlo 11.03.2023 20:53 # hachidlo
    Нихуя се здесь малого бомбит, аж три раза про 10е место написал: толи чтобы до других дошло, толи потому, что сам тугодум.

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  5. liverpo0ol 11.03.2023 20:47 # liverpo0ol
    Сколько перестрелок и обводок было? Где схемки? Скучно у вас

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  6. takernotagiver 11.03.2023 20:41 # takernotagiver
    Подумать только, Челси 2 тура назад занимал 10 место. И вот после длинной серии побед Челси поднялся на ...
    то же 10 место)))))))))))))))))))

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  7. wengerrrro 11.03.2023 20:34 # wengerrrro
    судя по первым 4 минутам Сити сегодня легкие 3 очка заберет

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  8. liverpo0ol 11.03.2023 20:32 # liverpo0ol
    Пиздец какой мощный чорли! 10е место точно за ними! Поттер ведет клуб в верное направление!!!!!

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  9. chelsea-69 11.03.2023 20:24 # chelsea-69
    Ну и хуй с ним, чо. Где, как не в ЛЕ поиграть всем Чуквамекам-Муадекам. Хотя и наврятли ещё попадут

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  10. narcot 11.03.2023 20:16 # narcot
    2.35 - 1.53

    пZдц, магия Поттера

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  11. brown-ale 11.03.2023 20:16 # brown-ale
    Вот это рывок! Правда, все равно десятое место.

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  12. takernotagiver 11.03.2023 20:12 # takernotagiver
    24 тур Челси 10 место
    26 тур Челси 10 место
    Стабильность, блять)

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  13. alexomck 11.03.2023 20:11 # alexomck
    уорды и пудели в обороне Лестер в Шип затащат, при наличии игроков уровня топ-7 в составе, что такое забить на ТО

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  14. true-manc 11.03.2023 20:11 # true-manc
    Поттербол заработал, походу. Можно ли будет остановить ету машину?

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  15. thegodfather 11.03.2023 20:10 # thegodfather
    заходишь на фапель, хочешь порадоваться победе императоров, а тут пидарашки сосут, орууууууууууууууууу

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  16. explosion 11.03.2023 20:10 # explosion
    Уверенная победа, не смотря на абсолютно не объяснимое судейство. Минимум 1 прямая КК не была показана игроку Лестера. Но класс команды и проявляется в том, что бы побеждать не благодаря, а вопреки.
    Быстро быдло на трибунах Лестера сдулось и перестало гудеть после гола Чилуэлла.

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  17. takernotagiver 11.03.2023 20:09 # takernotagiver
    Вторая победа подряд в АПЛ и все равно на 10 месте))))

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  18. thegodfather 11.03.2023 20:08 # thegodfather
    мудрик кстати красиво очко ггшни порвал)))

    ЗЫ поттер лох, щас бы бегунка на цф ставить ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

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  19. pepguardiola 11.03.2023 20:08 # pepguardiola
    Чельси не какули сегодня

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  20. pepguardiola 11.03.2023 20:07 # pepguardiola
    Дайте срочно пидарашку, хочу пописять

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