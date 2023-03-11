"Челси" победил на выезде "Лестер"
Одолев "Лестер" со счетом 1:3, "Челси" оформил третью победу подряд во всех турнирах и впервые с октября забил три гола в одном матче.
В старте у "лис" произошло две перестановки. Вместо Харви Барнса и Тете появились Даниэль Амарти и Патсон Дака.
Относительно победы над дортмундской "Боруссией" "синие" недосчитались Риса Джеймса и Рахима Стерлинга, вместо которых вышли Рубен Лофтус-Чик и Михаил Мудрик.
Матч на "Кинг Пауэр" начался с быстрого гола в исполнении гостей. Калиду Кулибали выполнил подачу верхом с левого фланга на противоположный край штрафной, откуда Бен Чилуэлл пробил в касание, поразив ближний угол ворот своей бывшей команды — 0:1.
В середине первого тайма команды обменялись попаданиями в каркас ворот. На удар Жоау Фелиша в штангу "Лестер" ответил дальним выстрелом Кирана Дьюсбери-Холла в перекладину.
"Челси", конечно, смотрелся предпочтительнее и атаковал острее. На 34-й минуте Фелиш из центра штрафной замкнул прострел Лофтус-Чика с правого края площадки, однако радость "синих" была прервана сигналом VAR об офсайде.
Прошло еще пять минут, и Дака нанес мощный удар с дистанции в ближний угол ворот — 1:1.
Гол Дака воодушевил "Лестер", и вскоре Кепа Аррисабалага пару раз спас "Челси". Однако последнее слово в первом тайме осталось за "синими". Энцо Фернандес выполнил передачу "черпаком" в штрафную, а Кай Хаверц перебросил мяч через голкипера — 1:2.
Во втором тайме "лисы" атаковали большим числом, но и у их соперника были моменты прикончить интригу. Например, на 68-й минуте Хаверц бил головой, однако Данни Уорд выручил свою команду.
На 75-й минуте Мудрик вышел один на один и нанес удар, не сближаясь с Уордом, однако гол был отменен из-за офсайда.
Тем не менее, гости все же усмирили дерзкого соперника. На 78-й минуте Мудрик скинул мяч головой на Матео Ковачича, а тот пробил ногой в прыжке — 1:3.
Последним значимым событием матча стало удаление Ваута Фаса на 87-й минуте. Защитник "лис" получил вторую желтую карточку за фол на Кэрни Чуквуэмеке.
"Челси" пришлось очень непросто, но от того победа еще слаще. "Лестер" однажды отыгрался и пытался сделать это повторно, однако во второй раз "синие" уже не позволили сопернику сравнять счет.
"Лестер" — "Челси". Отчет о матче
11.03.2023 20:05
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Последние комментарии:
Уахахаза че за форма у Челси
Впервые вижу эти тряпки
(ответить)
Почему тут никто из т.н. болельщиков Челси не верит в попадание в четверку?
(ответить)
Странный вывод, потому что ты внизу, а не я)))))
11.03.2023 20:52 #
pepguardiola
Кстати из местных свинопидарасов, ты малой, сосешь лучше всех.
(ответить)
Нихуя се здесь малого бомбит, аж три раза про 10е место написал: толи чтобы до других дошло, толи потому, что сам тугодум.
(ответить)
Сколько перестрелок и обводок было? Где схемки? Скучно у вас
(ответить)
Подумать только, Челси 2 тура назад занимал 10 место. И вот после длинной серии побед Челси поднялся на ...
то же 10 место)))))))))))))))))))
(ответить)
судя по первым 4 минутам Сити сегодня легкие 3 очка заберет
(ответить)
Пиздец какой мощный чорли! 10е место точно за ними! Поттер ведет клуб в верное направление!!!!!
(ответить)
Ну и хуй с ним, чо. Где, как не в ЛЕ поиграть всем Чуквамекам-Муадекам. Хотя и наврятли ещё попадут
(ответить)
2.35 - 1.53
пZдц, магия Поттера
(ответить)
Вот это рывок! Правда, все равно десятое место.
(ответить)
24 тур Челси 10 место
26 тур Челси 10 место
Стабильность, блять)
(ответить)
уорды и пудели в обороне Лестер в Шип затащат, при наличии игроков уровня топ-7 в составе, что такое забить на ТО
(ответить)
Поттербол заработал, походу. Можно ли будет остановить ету машину?
(ответить)
заходишь на фапель, хочешь порадоваться победе императоров, а тут пидарашки сосут, орууууууууууууууууу
(ответить)
Уверенная победа, не смотря на абсолютно не объяснимое судейство. Минимум 1 прямая КК не была показана игроку Лестера. Но класс команды и проявляется в том, что бы побеждать не благодаря, а вопреки.
Быстро быдло на трибунах Лестера сдулось и перестало гудеть после гола Чилуэлла.
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Вторая победа подряд в АПЛ и все равно на 10 месте))))
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мудрик кстати красиво очко ггшни порвал)))
ЗЫ поттер лох, щас бы бегунка на цф ставить ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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Чельси не какули сегодня
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Дайте срочно пидарашку, хочу пописять
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