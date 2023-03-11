"Тоттенхэм" на классе победил "Форест"

"Тоттенхэм" одержал свою третью победу в четырех последних матчах Премьер-Лиги, одолев в домашних стенах "Ноттингем Форест" со счетом 3:1.

По сравнению с безголевым матчем Лиги Чемпионов против "Милана" в стартовом составе "шпор" были восстановлены Эрик Дайер, Педро Порро и Ришарлисон, заменив Эмерсона Рояла, Ивана Перишича и Деяна Кулусевски.



В старт "лесников" вернулись Орель Мангаля и Джесси Лингард, заменив Джека Колбека и Криса Вуда.



Хозяева потребовалось менее трех минут, чтобы взломать чужую оборону. После длинного заброса со своей половины поля Ришарлисон пробил в касание из пределов штрафной, однако гол не был засчитан из-за офсайда у бразильца.



И все-таки этот матч не остался без быстрого гола. На 19-й минуте Порро, находясь в штрафной, набросил мяч на подступы к вратарской, а там Харри Кейн пробил головой в притирку со штангой — 1:0.



На 35-й минуте "Тоттенхэм" воплотил свое значительное игровое преимущество во второй гол. Это Кейн реализовал заработанный Ришарлисоном пенальти, пробив по центру — 2:0.



После перерыва "Форест" чуть активизировался, но на 62-й минуте гости окончательно утратили надежду вернуться в игру. Ришарлисон со второй попытки выполнил передачу, адресатом которой стал Сон Хен Мин. Южнокореец принял мяч, подработал его и, не замечая защитника, расстрелял ворота из пределов штрафной — 3:0.



Остаток матча был уже формальностью, однако еще один гол зрители увидели. На 81-й минуте Джо Уорралл пробил головой после подачи углового и скидки к дальней штанге — 3:1.



Уже в компенсированное время в ворота хозяев был назначен пенальти за попадание мяча в руку Кулусевски, однако Фрэйзер Форстер отразил удар Андрей Айю с 11-метровой отметки.



"Тоттенхэм" одержал весьма уверенную победу, показав себя более классной командой. "Форест" не привык удивлять на выезде.



"Тоттенхэм" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче