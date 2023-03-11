Клопп: "Борнмут" заслужил три очка"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что "Борнмут" заслужил победу над его командой.

В субботу "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 в гостях у команды, которая на момент начала тура занимала последнее место в Премьер-Лиге.



"Красные" так и не смогли преодолеть насыщенную оборону соперника, а вдобавок не реализовали пенальти, и Клопп был вынужден признать, что результат справедлив.



"Что я могу сказать? У нас так и не пошла игра. Мы доминировали в первом тайме, но в большинстве случаев мы продвигали мяч вперед против компактной команды в неправильный момент".



"Предыдущий раз мы зарабатывали пенальти в лиге очень давно. Это гипотетическая вещь, но если бы мы забили, игра могла измениться".



"Возможно, это бы не улучшило нашу игру, но могло изменить результат, как минимум. Мо забивает голы, Мо забивает много голов, но пенальти он не реализовал. Такова жизнь".



"С первой секунды, как мы вышли на поле, было ясно, что "Борнмут" сражается за выживание в лиге".



"Удивительный клуб, удивительный город, они хотят остаться в лиге, и они очень хороши. В последние месяцы их результаты оставляют желать лучшего, но их игра выглядит совсем по-другому, и сегодня они заслужили три очка. Вот и все", — цитирует Клоппа Daily Mail.