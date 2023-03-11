Виейра грозит увольнение из "Пэлас"

Патрик Виейра Главному тренеру "Кристал Пэлас" Патрику Виейра грозит увольнение из лондонского клуба.

Виейра тренирует "Пэлас" с лета 2021, заняв 12-ю позицию в Премьер-Лиге в прошлом сезоне.

Однако сейчас "орлы" переживают затяжной спад, не одержав ни одной победы в Премьер-Лиге в 2023 году и вновь оказавшись на 12-й строчке в таблице.

По информации talkSPORT, боссы "Пэлас" опасаются, что их клуб будет втянут в борьбу за выживание, и поэтому задумываются о расставании с Виейра.

В трех ближайших матчах "Пэлас" сыграет против действующего чемпиона "Манчестер Сити", находящегося в отличной форме "Брайтона" и лидирующего в Премьер-Лиге "Брайтона", и эти поединки могут определить дальнейшую судьбу Виейра.


Метки Виейра, Кристал Пэлас, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. akado 11.03.2023 18:57 # akado
    Ну, вообще КП в последнее время неприятный соперник для Сити, помню и на Этихаде их обыгрывали недавно.

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  2. true-manc 11.03.2023 18:44 # true-manc
    у всех бывают спады, Патрик ето отличный тренер и настоящий КОРОЛЬ, успокойтесь негодяи расистские и дайте ему довести команду до совершенства

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  3. kel-thuzad 11.03.2023 18:30 # kel-thuzad
    Против брайтона дважды, а один из них ещё и в лиге лидирует....

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  4. suddenly 11.03.2023 18:05 # suddenly
    Король?

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