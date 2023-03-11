Виейра грозит увольнение из "Пэлас"
Главному тренеру "Кристал Пэлас" Патрику Виейра грозит увольнение из лондонского клуба.
Виейра тренирует "Пэлас" с лета 2021, заняв 12-ю позицию в Премьер-Лиге в прошлом сезоне.
Однако сейчас "орлы" переживают затяжной спад, не одержав ни одной победы в Премьер-Лиге в 2023 году и вновь оказавшись на 12-й строчке в таблице.
По информации talkSPORT, боссы "Пэлас" опасаются, что их клуб будет втянут в борьбу за выживание, и поэтому задумываются о расставании с Виейра.
В трех ближайших матчах "Пэлас" сыграет против действующего чемпиона "Манчестер Сити", находящегося в отличной форме "Брайтона" и лидирующего в Премьер-Лиге "Брайтона", и эти поединки могут определить дальнейшую судьбу Виейра.
11.03.2023 18:00
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Ну, вообще КП в последнее время неприятный соперник для Сити, помню и на Этихаде их обыгрывали недавно.
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у всех бывают спады, Патрик ето отличный тренер и настоящий КОРОЛЬ, успокойтесь негодяи расистские и дайте ему довести команду до совершенства
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Против брайтона дважды, а один из них ещё и в лиге лидирует....
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Король?
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