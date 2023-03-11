"Ливерпуль" неожиданно проиграл "Борнмуту"

Спустя шесть дней после впечатляющей победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед" "Ливерпуль" умудрился проиграть занимавшему последнее место в Премьер-Лиге "Борнмуту" — 1:0.

По сравнению с поражением 3:2 от "Арсенала" из стартового состава "вишенок" пропали Крис Мефем, Джордан Земура и Антуан Семеньо. Их заменили Ллойд Келли, Джефферсон Лерман и Джейдон Энтони.



Относительно победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "красных" вернулся Стефан Байчетич, заменив Джордана Хендерсона.



Первый опасный момент в матче создали гости. Это Виргил Ван Дейк головой замыкал подачу углового, однако Лерма подстраховал своего голкипера Нето на линии ворот.



Вскоре "Ливерпуль" еще пару раз напряг Нето, а на 13-й минуте Коди Гакпо даже поразил ворота "Борнмута", пробив в касание с близкого расстояния после скидки партнера, но из-за офсайда гол не был засчитан.



Хозяева огрызнулись на 22-й минуте, когда Данго Уаттара вышел один на один, но в последний момент был настигнут Ван Дейком и пробить не успел. Вдобавок был зафиксирован офсайд.



Выдержав стартовый натиск соперника, на 28-й минуте "вишенки" и вовсе открыли счет. Уаттара классно прорвался по правому краю штрафной и, добравшись до лицевой линии, сделал передачу назад под удар Филипу Биллингу — 1:0.



Ничем вразумительным, кроме неточного удара Ван Дейка головой, "Ливерпуль" на гол Биллинга ответить не смог в остатке первого тайма.



Во втором тайме моменты у "красных" просто отсутствовали, но на 67-й минуте вышедший на замену Диогу Жота пробил головой, и мяч попал в руку Адама Смита. После обращения к VAR рефери назначил пенальти, однако Мохамед Салах пробил очень неточно.



"Ливерпуль" не переставал идти вперед в остатке матча, но даже ударов у "красных" почти не было. "Борнмут" выстоял, причем не сильно напрягаясь.



"Ливерпуль" весьма обнадеживающим образом начал матч, но быстро сдулся, так и не сумев вернуться к уровню игры, продемонстрированному в предыдущих матчах.



"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче