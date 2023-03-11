"Ливерпуль" неожиданно проиграл "Борнмуту"
Спустя шесть дней после впечатляющей победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед" "Ливерпуль" умудрился проиграть занимавшему последнее место в Премьер-Лиге "Борнмуту" — 1:0.
По сравнению с поражением 3:2 от "Арсенала" из стартового состава "вишенок" пропали Крис Мефем, Джордан Земура и Антуан Семеньо. Их заменили Ллойд Келли, Джефферсон Лерман и Джейдон Энтони.
Относительно победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "красных" вернулся Стефан Байчетич, заменив Джордана Хендерсона.
Первый опасный момент в матче создали гости. Это Виргил Ван Дейк головой замыкал подачу углового, однако Лерма подстраховал своего голкипера Нето на линии ворот.
Вскоре "Ливерпуль" еще пару раз напряг Нето, а на 13-й минуте Коди Гакпо даже поразил ворота "Борнмута", пробив в касание с близкого расстояния после скидки партнера, но из-за офсайда гол не был засчитан.
Хозяева огрызнулись на 22-й минуте, когда Данго Уаттара вышел один на один, но в последний момент был настигнут Ван Дейком и пробить не успел. Вдобавок был зафиксирован офсайд.
Выдержав стартовый натиск соперника, на 28-й минуте "вишенки" и вовсе открыли счет. Уаттара классно прорвался по правому краю штрафной и, добравшись до лицевой линии, сделал передачу назад под удар Филипу Биллингу — 1:0.
Ничем вразумительным, кроме неточного удара Ван Дейка головой, "Ливерпуль" на гол Биллинга ответить не смог в остатке первого тайма.
Во втором тайме моменты у "красных" просто отсутствовали, но на 67-й минуте вышедший на замену Диогу Жота пробил головой, и мяч попал в руку Адама Смита. После обращения к VAR рефери назначил пенальти, однако Мохамед Салах пробил очень неточно.
"Ливерпуль" не переставал идти вперед в остатке матча, но даже ударов у "красных" почти не было. "Борнмут" выстоял, причем не сильно напрягаясь.
"Ливерпуль" весьма обнадеживающим образом начал матч, но быстро сдулся, так и не сумев вернуться к уровню игры, продемонстрированному в предыдущих матчах.
"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче
11.03.2023 17:30
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Последние комментарии:
Севен ап в студию
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Мудрик в старте. Походу снова к неудаче
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Пхахахахахаха сосать подзалупаль
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6лять) какой смысл выигрывать дома 9-0 было, лучше б пару голов припасли сюда
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красиво погорели
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Как носить челси? Главная обувь начала весны
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энивей запрыгнут в четверку, им просто поxуй уже, расслабьтесь
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Борнмут любит ставить палки в колеса. Как вижу название так сразу в голове видны 9-0 и 4-0. 9-0 это на Энфилде, а 4-0 это когда чорли уступила.
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Дразнят Тоттенхэм, ставьте на Ноттингем Ф
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Мало того что только сумасшедший бы поставил на Бормут после 7-0 с Юнайтед, но очевиден был проeб Ливека по букмекерским линиям, их просто заставили слить матч - комментарии челика с моей работы)
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хава нагила хава нагила хава нагила ве-ниcмеха
хава неранена хава неранена хава неранена ве-нисмеха
Борнмут сила. Молодцы.
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Лошки лютые
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Полюбому обязаны в 4ку попасть
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норм борнмут за6ил под шконарь лyзepxyйцев) сидят, не скулят)
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лузерпуки:
камбек?
-NO
камшот?
-YEAAAH
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похуй на этих подзалупальников неудачников, ТАМ ИМПЕРАТОР МУДРИК В ОСНОВЕ
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Просто парни решили поберечь силы на камбек в Мадриде.
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какой тут камбек проитв реала бесхарактерные олохи даже борнмуту не забили
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Отьебать скам и всосать Борнмуту, чистые робин Гуды))
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лузерпуки после фарта с маню:
> нам не страшен мадрид
> место в четверке наше
уахахахахахахахахахахахахах конченная скузня
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