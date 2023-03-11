"Ливерпуль" неожиданно проиграл "Борнмуту"

Мохамед Салах Спустя шесть дней после впечатляющей победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед" "Ливерпуль" умудрился проиграть занимавшему последнее место в Премьер-Лиге "Борнмуту" — 1:0.

По сравнению с поражением 3:2 от "Арсенала" из стартового состава "вишенок" пропали Крис Мефем, Джордан Земура и Антуан Семеньо. Их заменили Ллойд Келли, Джефферсон Лерман и Джейдон Энтони.

Относительно победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "красных" вернулся Стефан Байчетич, заменив Джордана Хендерсона.

Первый опасный момент в матче создали гости. Это Виргил Ван Дейк головой замыкал подачу углового, однако Лерма подстраховал своего голкипера Нето на линии ворот.

Вскоре "Ливерпуль" еще пару раз напряг Нето, а на 13-й минуте Коди Гакпо даже поразил ворота "Борнмута", пробив в касание с близкого расстояния после скидки партнера, но из-за офсайда гол не был засчитан.

Хозяева огрызнулись на 22-й минуте, когда Данго Уаттара вышел один на один, но в последний момент был настигнут Ван Дейком и пробить не успел. Вдобавок был зафиксирован офсайд.

Выдержав стартовый натиск соперника, на 28-й минуте "вишенки" и вовсе открыли счет. Уаттара классно прорвался по правому краю штрафной и, добравшись до лицевой линии, сделал передачу назад под удар Филипу Биллингу — 1:0.

Ничем вразумительным, кроме неточного удара Ван Дейка головой, "Ливерпуль" на гол Биллинга ответить не смог в остатке первого тайма.

Во втором тайме моменты у "красных" просто отсутствовали, но на 67-й минуте вышедший на замену Диогу Жота пробил головой, и мяч попал в руку Адама Смита. После обращения к VAR рефери назначил пенальти, однако Мохамед Салах пробил очень неточно.

"Ливерпуль" не переставал идти вперед в остатке матча, но даже ударов у "красных" почти не было. "Борнмут" выстоял, причем не сильно напрягаясь.

"Ливерпуль" весьма обнадеживающим образом начал матч, но быстро сдулся, так и не сумев вернуться к уровню игры, продемонстрированному в предыдущих матчах.

"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2023 17:30

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 11.03.2023 17:52 # breadpeat
    Севен ап в студию

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  2. takernotagiver 11.03.2023 17:51 # takernotagiver
    Мудрик в старте. Походу снова к неудаче

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  3. meshuggah 11.03.2023 17:50 # meshuggah
    Пхахахахахаха сосать подзалупаль

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  4. wengerrrro 11.03.2023 17:49 # wengerrrro
    6лять) какой смысл выигрывать дома 9-0 было, лучше б пару голов припасли сюда

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  5. superperez101 11.03.2023 17:46 # superperez101
    красиво погорели

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  6. liverpo0ol 11.03.2023 17:45 # liverpo0ol
    Как носить челси? Главная обувь начала весны

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  7. novocaine 11.03.2023 17:44 # novocaine
    энивей запрыгнут в четверку, им просто поxуй уже, расслабьтесь

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  8. liverpo0ol 11.03.2023 17:43 # liverpo0ol
    Борнмут любит ставить палки в колеса. Как вижу название так сразу в голове видны 9-0 и 4-0. 9-0 это на Энфилде, а 4-0 это когда чорли уступила.

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  9. lfcallday 11.03.2023 17:42 # lfcallday
    Дразнят Тоттенхэм, ставьте на Ноттингем Ф

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  10. mcferson 11.03.2023 17:41 # mcferson
    Мало того что только сумасшедший бы поставил на Бормут после 7-0 с Юнайтед, но очевиден был проeб Ливека по букмекерским линиям, их просто заставили слить матч - комментарии челика с моей работы)

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  11. pogrebderevo 11.03.2023 17:38 # pogrebderevo
    хава нагила хава нагила хава нагила ве-ниcмеха
    хава неранена хава неранена хава неранена ве-нисмеха
    Борнмут сила. Молодцы.

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  12. felix-the-cat 11.03.2023 17:36 # felix-the-cat
    Лошки лютые

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  13. mancunia-planet 11.03.2023 17:35 # mancunia-planet
    Полюбому обязаны в 4ку попасть

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  14. gucman 11.03.2023 17:34 # gucman
    норм борнмут за6ил под шконарь лyзepxyйцев) сидят, не скулят)

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  15. true-manc 11.03.2023 17:34 # true-manc
    лузерпуки:

    камбек?
    -NO

    камшот?
    -YEAAAH

    (ответить)

  16. thegodfather 11.03.2023 17:34 # thegodfather
    похуй на этих подзалупальников неудачников, ТАМ ИМПЕРАТОР МУДРИК В ОСНОВЕ

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  17. brown-ale 11.03.2023 17:33 # brown-ale
    Просто парни решили поберечь силы на камбек в Мадриде.

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  18. true-manc 11.03.2023 17:32 # true-manc
    какой тут камбек проитв реала бесхарактерные олохи даже борнмуту не забили

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  19. madchester 11.03.2023 17:32 # madchester
    Отьебать скам и всосать Борнмуту, чистые робин Гуды))

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  20. true-manc 11.03.2023 17:32 # true-manc
    лузерпуки после фарта с маню:
    > нам не страшен мадрид
    > место в четверке наше

    уахахахахахахахахахахахахах конченная скузня

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