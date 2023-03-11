Конте пожаловался на нетерпеливых фанатов "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте обвинил болельщиков своего клуба в нетерпеливости.

Конте и его игроки были освистаны своими фанатами после окончания матча против "Милана" посреди недели — ничья 0:0 ознаменовала вылет "Тоттенхэма" из Лиги Чемпионов и продлила бестрофейную серию клуба еще на один сезон.



Конте чувствует, что фанаты "Тоттенхэма" так сильно истосковались по трофеям, что требуют от него немедленного результата, а это невозможно.



"На мой взгляд, есть только одна проблема. Каждый клуб, который я тренировал, побеждал. Ожидания всегда были очень, очень высоки. Мое прошлое наказывает меня".



"Когда я пришел в этот клуб, каждый говорил: "Теперь у нас есть Конте, он побеждал в прошлом, поэтому теперь мы будем побеждать".



"Но мы должны побеждать вместе. Мы должны создать правильную ситуацию. Я могу указать вам путь к победам, но вы должны следовать за мной, и мне нужны время и терпение".



"Клуб может дать мне время. Клуб терпелив. Но терпение фанатов закончилось. Фанаты много, много лет ждут какой-нибудь победы".



"Я не вижу здесь терпения. Я могу все взвалить на себя, но я не хочу убивать себя. Я не глупец", — цитирует Конте Daily Mail.