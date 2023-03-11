Эмери поставил перед "Виллой" цель попасть в еврокубки

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери поставил перед своей командой цель попасть в еврокубки.

В данный момент "Вилла" остается в нижней половине таблицы, но при этом выиграла оба последних матча в Премьер-Лиге, не пропустив ни одного гола.



"Вилла" находится в пяти очках от седьмого места, открывающего путь в Лигу Конференций, и Эмери хочет совершить этот рывок в остатке сезона.



"У нас есть возможность попасть в Европу, и если мы наберем много очков в ближайших матчах, мы будем близки".



"Самое важное — постараться создать команду, постараться создать семью, постараться создать свой стиль, постараться создать хороший характер".



"И тогда мы сможем восхищаться и наслаждаться каждым матчем вместе с нашими болельщиками, используя их энергию".



"Мы должны оставаться профессионалами и сохранять концентрацию на том, что мы создаем и как мы хотим это создавать", — цитирует Эмери The Independent.