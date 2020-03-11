Байчетич и Эллиотт не изменили планы Клоппа на лето

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что прогресс юных полузащитников Стефана Байчетича и Харви Эллиотта не изменил его планы по укреплению центра поля грядущим летом.

Ожидается, что в конце этого сезона "Ливерпуль" попрощается с Алексом Окслейд-Чемберленом и Наби Кейта. А 37-летний Джеймс Милнер пока не продлил свой истекающий контракт.



Ранее предполагалось, что "Ливерпуль" пригласит сразу несколько полузащитников в летнее трансферное окно, и Клопп по-прежнему планирует это сделать, несмотря на успехи двух юниоров.



"Мы точно знаем, что нам нужно. И это не изменилось".



"Но я бы не сказал, что мы обязательно рассчитывали на Стефана, когда в сентябре-октябре начинали строить планы, но теперь, конечно, мы рассчитываем на его — было бы безумием не делать этого".



"Харви всегда был и всегда будет в наших планах. Он игрок топ-уровня, и он очень счастлив. Ему нужно было слегка прибавить в обороне, но его вклад в атакующую игру команды крайне интересен".



"Он хорошо видит поле и обладает хорошей техникой, но это никак не влияет на наши планы. Нам нужны игроки. Мы не можем провести сезон с тремя полузащитниками", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.