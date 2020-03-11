Байчетич и Эллиотт не изменили планы Клоппа на лето

Юрген Клопп и Стефан Байчетич Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что прогресс юных полузащитников Стефана Байчетича и Харви Эллиотта не изменил его планы по укреплению центра поля грядущим летом.

Ожидается, что в конце этого сезона "Ливерпуль" попрощается с Алексом Окслейд-Чемберленом и Наби Кейта. А 37-летний Джеймс Милнер пока не продлил свой истекающий контракт.

Ранее предполагалось, что "Ливерпуль" пригласит сразу несколько полузащитников в летнее трансферное окно, и Клопп по-прежнему планирует это сделать, несмотря на успехи двух юниоров.

"Мы точно знаем, что нам нужно. И это не изменилось".

"Но я бы не сказал, что мы обязательно рассчитывали на Стефана, когда в сентябре-октябре начинали строить планы, но теперь, конечно, мы рассчитываем на его — было бы безумием не делать этого".

"Харви всегда был и всегда будет в наших планах. Он игрок топ-уровня, и он очень счастлив. Ему нужно было слегка прибавить в обороне, но его вклад в атакующую игру команды крайне интересен".

"Он хорошо видит поле и обладает хорошей техникой, но это никак не влияет на наши планы. Нам нужны игроки. Мы не можем провести сезон с тремя полузащитниками", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Байчетич, Клопп, Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 11.03.2023 15:24 # true-manc
    норм клопка сикает на лузерпульскую академию и её бездарных воспитанеков ахахаххахахахахаха

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  2. electric 11.03.2023 15:04 # electric
    КНЯЗИ!!!

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