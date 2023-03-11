BBC не будет брать интервью у игроков и тренеров в субботу

Кризис вокруг ведущего телешоу Match of the Day Гари Линекера набирает обороты, и компания BBC даже отказалась от традиционных интервью с игроками и тренерами в преддверии субботних матчей Премьер-Лиги.

Напомним, накануне Линкер был отстранен от исполнения своих обязанностей как ведущий популярнейшего футбольного телешоу. Этим BBC отреагировала на критику Гари насчет отношения британских властей к искателям убежища в Соединенном Королевстве.



В знак солидарности с Линекером от участия в субботнем эфире отказались соведущие Ян Райт и Алан Ширер. Даже Алекс Скотт, которая ведет на BBC телешоу Football Focus, выразила поддержку Гари.



В результате Match of the Day выйдет в эфир в субботу без ведущих — а также без традиционных интервью, которые были отменены из-за опасений насчет бойкота со стороны игроков и тренеров, сообщает Daily Mail.



Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) уже выразила свою поддержку тем игрокам, которые решили отказаться от общения с BBC в субботу.