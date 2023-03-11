Марку Силва: "Лено в топ-3 лучших голкиперов в Премьер-Лиге"

Бернд Лено Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва считает, что его подопечный Бернд Лено входит в тройку лучших голкиперов в Премьер-Лиге.

Лено защищает ворота "Фулхэма" после своего перехода из "Арсенала" прошлым летом. В этом сезоне Бернд совершил 96 сейвов в Премьер-Лиге — только у Давида Райи из "Брентфорда" больше.

Отличная игра 31-летнего немца в воротах позволяет "дачникам" сражаться за путевку в еврокубки, однако Силва совершенно не удивлен.

"Лено — голкипер топ-уровня. Для меня это всегда было ясно, я знал о его мастерстве до того, как он перешел к нам. Мы постарались изо всех сил, чтобы заполучить его в свой клуб, и у меня нет сомнений, он в топ-3 лучших голкиперов в Премьер-Лиге", — сообщил Силва Sky Sports.


Метки Лено, Силва, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 11.03.2023 13:49 # mancunia-planet
    Елагин говорит он тащит дачников и один из лучших, а дядь Саша хуйни не скажет

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  2. bembo 11.03.2023 13:05 # bembo
    Кепа намба ван, и это не шутка, тупо статка по сезону)

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