Марку Силва: "Лено в топ-3 лучших голкиперов в Премьер-Лиге"
Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва считает, что его подопечный Бернд Лено входит в тройку лучших голкиперов в Премьер-Лиге.
Лено защищает ворота "Фулхэма" после своего перехода из "Арсенала" прошлым летом. В этом сезоне Бернд совершил 96 сейвов в Премьер-Лиге — только у Давида Райи из "Брентфорда" больше.
Отличная игра 31-летнего немца в воротах позволяет "дачникам" сражаться за путевку в еврокубки, однако Силва совершенно не удивлен.
"Лено — голкипер топ-уровня. Для меня это всегда было ясно, я знал о его мастерстве до того, как он перешел к нам. Мы постарались изо всех сил, чтобы заполучить его в свой клуб, и у меня нет сомнений, он в топ-3 лучших голкиперов в Премьер-Лиге", — сообщил Силва Sky Sports.
11.03.2023 13:00
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Елагин говорит он тащит дачников и один из лучших, а дядь Саша хуйни не скажет
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Кепа намба ван, и это не шутка, тупо статка по сезону)
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