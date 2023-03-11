Дедлайн по продаже "Юнайтед" сдвинут на июнь

Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", сдвинуло дедлайн по продаже своего клуба на начало лета.

Когда в ноябре Глэйзеры выставляли "Юнайтед" на продажу, то надеялись заключить сделку в течение первого квартала финансового года — то есть до конца апреля.



Однако The Telegraph стало известно, что теперь более реалистичным дедлайном является начало июня. Если, конечно, Глэйзеры вообще примут решение продать свой актив.



По информации издания, американское семейство хочет за "Юнайтед" минимум 5 миллиардов фунтов, но ни шейх Джассим, ни сэр Джим Рэтклифф в данный момент не готовы столько заплатить.



Начало июня выбрано в качестве дедлайна не просто так — в интересах "красных дьяволов" обрести нового владельца до открытия летнего трансферного окна.