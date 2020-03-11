"Вилла" и "Эвертон" — главные претенденты на Абрахэма

"Астон Вилла" и "Эвертон" являются главными претендентами на нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма.

Абрахэм блестяще отыграл прошлый сезон, свой дебютный за "Рому", забив 27 голов во всех соревнованиях.



В этой кампании Тэмми выглядит бледной тенью того игрока, отличившись всего семь раз в 35 проведенных матчах за итальянский клуб.



Как утверждает La Gazzetta dello Sport, "Рома" собирается продать Абрахэма грядущим летом, если в остатке сезона 25-летний англичанин так и не вернется в свою лучшую форму.



Абрахэма сватают назад в "Челси", а также в "Манчестер Юнайтед", однако в данный момент оцениваемый в 70 миллионов евро (62 млн. фунтов) нападающий ближе к переходу в "Астон Виллу" или "Эвертон".