"Ньюкасл" и "Вест Хэм" хотят Магуайра

"Ньюкасл" и "Вест Хэм" находятся среди претендентов на капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

В этом сезоне Магуайр не имеет места в стартовом составе "Юнайтед", вчистую проигрывая конкуренцию Лисандро Мартинесу и Рафаэлю Варану. На позиции Харри успел поиграть даже левый защитник Люк Шоу.



И TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что самый дорогой защитник в мире будет доступен для трансфера грядущим летом. Клуб уже сказал игроку, что тот волен уйти.



"Красные дьяволы" понимают, что смогут отбить лишь долю от тех 80 миллионов фунтов, за которые Магуайр покупался у "Лестера" в 2019 году, и даже готовы рассмотреть вариант аренды с последующим выкупом.



Уход Магуайра в аренду выглядит реалистичным, потому что зарплата 30-летнего игрока сборной Англии составляет 200,000 фунтов в неделю, что не каждому клубу по зубам.



За ситуацией вокруг Магуайра следят "Ньюкасл" и "Вест Хэм". Впрочем, "молотобойцам" сперва нужно решить вопрос с продлением прописки в Премьер-Лиге, прежде чем думать о приобретениях.



Добавим, таблоид The Sun еще одним претендентом на Магуайра называет ПСЖ.