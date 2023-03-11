Тен Хаг "не может игнорировать", как Де Хеа играет ногами
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что "не может игнорировать" то, как его голкипер Давид Де Хеа играет ногами.
Только накануне Де Хеа получил награду за лучший сейв в Премьер-Лиге в феврале, однако в игре Давида остается изъян, который касается того, как он пасует ногами.
Например, в матче Лиги Европы против "Реал Бетис" в минувший четверг ошибка Де Хеа при передаче едва не обернулась пропущенным голом, и Тен Хаг не оставил это без внимания.
"Я не могу игнорировать это, но я думаю, мы видели много матчей, когда он был по-настоящему хорош".
"Я не знаю, в чем причина этой его ошибки. Был сильный вечер, другой мяч. Возможно, у него возникли проблемы с этим, но я знаю, что мы способны с этим разобраться, и в воскресенье он сыграет лучше".
"Мы работаем над этим, и Давид работает над этим. Но я думаю, в этом сезоне мы видим, что он прибавляет, и он продолжит прибавлять, я уверен в этом", — цитирует Тен Хага The Independent.
11.03.2023 09:00
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