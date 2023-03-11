Хедж-фонд Elliott ведет переговоры с "Юнайтед"

Американский хедж-фонд Elliott Investment Management вышел во второй раунд процесса продажи "Манчестер Юнайтед".

Достоверно известно, что до второй фазы процесса были допущены катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф.



Однако The Guardian утверждает, что первичный отбор преодолел и хедж-фон Elliott, представители которого были замечены на "Олд Траффорд" во время матча Лиги Европы против "Реал Бетис" в минувший четверг.



Предполагается, что Elliott не хочет приобретать "Юнайтед" целиком, но готов предоставить финансирование для любого другого инвестора, включая Рэтклиффа.



Либо Elliott готов стать миноритарным акционером "Юнайтед". Продав небольшую долю, семейство Глэйзеров смогло бы хорошо заработать и при этом сохранить контроль над клубом.