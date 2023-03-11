Каррагер: "Не делай этого, Поч!"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал Маурисио Почеттино не возвращаться на должность главного тренера "Тоттенхэма".

Как известно, контракт нынешнего наставника "Тоттенхэма" Антонио Конте истекает в конце этого сезона, что заставляет "шпор" задумываться о замене для итальянца.



Согласно слухам, "Тоттенхэм" всерьез рассматривает вариант с возвращением Почеттино, уволенного в 2019 году, однако Каррагер предостерегает Маурисио.



"Никогда не возвращайся. Так всегда говорят в футболе. Маурисио Почеттино поступит мудро, вспомнив об этом, если у него возникнет соблазн вернуться в "Тоттенхэм". Не делай этого, Поч. Все стороны должны двигаться дальше. Обычно возвращения становятся больше романтичными, нежели логичными".



"Тот факт, что они задумываются о повторном назначении Почеттино, является неутешительным вердиктом насчет того, как "шпоры" вели свои дела с момента его ухода".



"Его возвращение стало бы признанием того, что уволить его было ошибкой. Ему бы пришлось начать заново в Северном Лондоне, и каждая неудача неминуемо бы вызывала сравнения с его первым периодом".



"Возвращение Почеттино в "Тоттенхэм" было бы похоже на возвращение Кевина Кигана в "Ньюкасл".



"Как и "Ньюкасл" Кигана в середине 90-х, "Тоттенхэм" Почеттино очаровал нейтральных зрителей, не выигрывая трофеев. Повторное назначение Кигана в 2008 воспринималось как второе пришествие, но он оказался в других условиях и ушел восемь месяцев спустя" , — сообщил Каррагер The Telegraph.