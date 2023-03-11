Поттер готов дать шанс Мудрику против "Лестера"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер намекнул, что вингер Михаил Мудрик может получить свой шанс против "Лестера" в субботу.

В январе "Челси" потратил 89 миллионов фунтов на приглашение Мудрика из "Шахтера", однако 22-летний украинец пока себя не проявил на новом месте, не совершив ни одного результативного действия в шести сыгранных матчах.



Получив только 10 минут в дерби против "Тоттенхэма" в феврале, два следующий матч, против "Лидса" и дортмундской "Боруссии", Мудрик провел на скамейке запасных.



Однако Поттер по-прежнему рассчитывает на Мудрика, а травмы Рахима Стерлинга и Мейсона Маунта повышают шансы Михаила сыграть на "Кинг Пауэр" в субботу.



"Он определенно рассматривается для участия в этом матче. Мы очень верим в этого игрока, и он все еще адаптируется к новой для себя ситуации. Когда он пришел, он по сути был в начале предсезонного периода".



"Поэтому ему было непросто прийти и сразу заиграть в Премьер-Лиге. Но день за днем, неделя за неделей он становится сильнее. Он будет в заявке завтра, и есть шанс, что он сыграет", — цитирует Поттера Daily Mirror.