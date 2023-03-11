27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 11 марта, шестью поединками стартует 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги "Борнмут" не выиграл ни одного из 14 матчей против команд, которые сейчас находятся в верхней половине таблицы (4 ничьи, 10 поражений). "Ливерпуль" ни разу не пропустил в пяти последних поединках чемпионата. "Вишенки" лишь однажды обыграли "красных" в 18 последних встречах во всех соревнованиях — 4:3 дома в декабре 2016.



"Борнмут" по-прежнему не может рассчитывать на Маркуса Тавернье, Джуниора Станисласа и Хамеда Траоре. Джефферсон Лерма под вопросом.



В лазарете "Ливерпуля" остаются Джо Гомес, Калвин Рэмси и Тиаго Алькантара. Луис Диас должен возобновить полноценные тренировки на следующей неделе.



ТОТТЕНХЭМ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Тоттенхэму" не удавалось забить в первом тайме в 20 из 25 последних матчей во всех соревнованиях. "Ноттингем Форест" может похвастать только тремя голами на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги. "Шпоры" выиграли все три последние встречи с "лесниками" в рамках чемпионата.



Защитник Эрик Дайер готов вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм", пропустив матч Лиги Чемпионов против "Милана" из-за дисквалификации. Кристиан Ромеро под вопросом, как и Эмерсон Роял с Иваном Перишием. Уго Льорис, Ив Биссума, Родриго Бентанкур и Райан Сессеньон травмированы.



"Ноттингем Форест" наблюдает за состоянием Муссы Ниакате и Шейху Куяте.



ЭВЕРТОН — БРЕНТФОРД 18:00



"Эвертон" набрал семь очков в шести матчах Премьер-Лиги при Шоне Дайче — против лишь пяти в 12 заключительных матчах при Фрэнке Лэмпарде. "Брентфорд" — одна из трех команд, которые еще не проигрывали в 2023 году в топ-5 европейских лиг. "Пчелы" ни разу не уступили в трех встречах с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги (2 победы, 1 ничья).



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин возобновил полноценные тренировки после травмы задней поверхности бедра, но играть еще не готов. Виталий Миколенко под вопросом.



Нападающий "Брентфорда" Кин Льюс-Поттер пропустит до двух месяцев из-за полученного на тренировке повреждения колена. Компанию ему в лазарете составит Томас Стракоша.



ЛИДС — БРАЙТОН 18:00



"Лидс" может оформить две домашних победы подряд в Премьер-Лиге лишь во второй раз со старта прошлого сезона. "Брайтон" не забивал только в одном из 11 выездных матчей этой кампании. "Белые" одержали лишь одну победу в 12 последних встречах с "чайками" в чемпионате (2 ничьи, 9 поражений), в девяти из 12 не забивая.



"Лидс" устроит фитнес-тесты для Луиса Синистерры и Родриго. Также под вопросом Патрик Бэмфорд.



"Брайтону" нужно оценить состояние Тарика Лэмпти и Леви Колуилла.



ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Над "Лестером" нависла угроза оформить пять поражений подряд во всех турнирах впервые с ноября-декабря 2014. "Челси" не знает побед на выезде уже 10 матчей кряду во всех турнирах, и это худшая серия клуба с апреля 2000 по январь 2001. "Лисы" выиграли лишь раз в шести последних домашних встречах с "синими" в Премьер-Лиге — 2:0 в январе 2021 (2 ничьи, 3 поражения).



Защитник Джонни Эванс может сыграть за "Лестер" впервые с ноября. Харви Барнс залечил лодыжку.



"Челси" будет лишен Тиаго Силвы, Риса Джеймса, Мейсона Маунта, Нголо Канте, Рахима Стерлинга и Пьер-Эмерика Обамеянга.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30



"Кристал Пэлас" набрал лишь пять очков в девяти матчах Премьер-Лиги в 2023 году, не одержав ни одной победы (5 ничьих, 4 поражения). "Манчестер Сити" пропускал в каждом из пяти последних выездных поединков чемпионата. "Орлы" не выиграли ни одной из семи последних домашних встреч с "горожанами" в Премьер-Лиге, в пяти случаях даже не забив (2 ничьи, 5 поражений).



Полузащитник "Пэлас" Шейк Дукуре пропускает этот матч из-за дисквалификации. Уилл Хьюз приболел на неделе, но в пятницу тренировался.



Полузащитник "Сити" Фил Фоден оправился после небольшой болячки, полученной против "Ньюкасла". Джон Стоунс и Эмерик Лапорт вернулись из лазарета.