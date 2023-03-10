Де Дзерби рад слухам насчет "Тоттенхэма", но счастлив в "Брайтоне"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что счастлив в своем клубе, но польщен интересом "Тоттенхэма".

Накануне издание Sky Sports сообщило, что "Тоттенхэм" является одним из трех клубов Премьер-Лиги, составивших подробное досье на Де Дзерби.



Роберто тренирует "Брайтон" с сентября, с успехом продолжив дело ушедшего в "Челси" Грэма Поттера и набрав 25 очков в 17 матчах Премьер-Лиги.



Де Дзерби воспринимает спекуляции насчет своего будущего как высокую оценку работы своего штаба, но уходить на повышение не спешит.



"Мы рады этому, потому что люди говорят о качестве нашей игры".



"Но мы должны сосредоточиться на следующем матче. У нас есть четкий фокус и четкая цель. Это касается и игроков, и меня".



"У нас есть долгосрочный контракт здесь в "Брайтоне". Я счастлив трудиться здесь, и я наслаждаюсь работой с этими игроками. Я не могу просить о большем. На мой взгляд, это хороший момент для меня и моей семьи", — цитирует Де Дзерби The Independent.