Де Дзерби рад слухам насчет "Тоттенхэма", но счастлив в "Брайтоне"

Роберто Де Дзерби Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что счастлив в своем клубе, но польщен интересом "Тоттенхэма".

Накануне издание Sky Sports сообщило, что "Тоттенхэм" является одним из трех клубов Премьер-Лиги, составивших подробное досье на Де Дзерби.

Роберто тренирует "Брайтон" с сентября, с успехом продолжив дело ушедшего в "Челси" Грэма Поттера и набрав 25 очков в 17 матчах Премьер-Лиги.

Де Дзерби воспринимает спекуляции насчет своего будущего как высокую оценку работы своего штаба, но уходить на повышение не спешит.

"Мы рады этому, потому что люди говорят о качестве нашей игры".

"Но мы должны сосредоточиться на следующем матче. У нас есть четкий фокус и четкая цель. Это касается и игроков, и меня".

"У нас есть долгосрочный контракт здесь в "Брайтоне". Я счастлив трудиться здесь, и я наслаждаюсь работой с этими игроками. Я не могу просить о большем. На мой взгляд, это хороший момент для меня и моей семьи", — цитирует Де Дзерби The Independent.


Метки Брайтон, Де Дзерби, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2023 23:00

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