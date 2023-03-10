Поттер назвал "сложной" контрактную ситуацию Маунта
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал "сложной" контрактную ситуацию полузащитника Мейсона Маунта.
Как известно, Маунт отклонил несколько предложений "Челси" о новом контракте, тогда как его действующий истекает уже в следующем году.
Ожидается, что "Челси" продаст Мейсона грядущим летом, если к тому времени 24-летний англичанин так и не договорится о новой сделке.
И хотя в последнее время Маунт редко появляется в стартовом составе, а сейчас и вовсе травмирован, Поттер не хочет терять такого игрока, которого называют целью для "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла".
"В конце концов это между клубом и Мейсоном, но я несколько раз разговаривал с ним о его ситуации, о футболе и жизни в целом".
"Мои чувства насчет Мейсона ясны — думаю, он великолепный человек, но иногда такие вещи случаются. Просто они сложные".
"Буду ли я сражаться за него? Да, но я не наивен. Это важный момент для него. Это важный контракт, и нужно, чтобы условия были правильными для него и его семьи. Важно, чтобы он принял решение, основанное на этом", — цитирует Поттера Evening Standard.
10.03.2023 22:00
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про 7-8 лет - отмаза. 10 место и неясные перспективы. уйдёт, коль не дурак.
250к в МЮ, Сити и Арсенале легко насыпят. В Ливерпуле меньше, но шансы на трофеи есть.
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А в чём сложность, не устраивают новые условия по контракту?
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