Поттер назвал "сложной" контрактную ситуацию Маунта

Мейсон Маунт Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал "сложной" контрактную ситуацию полузащитника Мейсона Маунта.

Как известно, Маунт отклонил несколько предложений "Челси" о новом контракте, тогда как его действующий истекает уже в следующем году.

Ожидается, что "Челси" продаст Мейсона грядущим летом, если к тому времени 24-летний англичанин так и не договорится о новой сделке.

И хотя в последнее время Маунт редко появляется в стартовом составе, а сейчас и вовсе травмирован, Поттер не хочет терять такого игрока, которого называют целью для "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла".

"В конце концов это между клубом и Мейсоном, но я несколько раз разговаривал с ним о его ситуации, о футболе и жизни в целом".

"Мои чувства насчет Мейсона ясны — думаю, он великолепный человек, но иногда такие вещи случаются. Просто они сложные".

"Буду ли я сражаться за него? Да, но я не наивен. Это важный момент для него. Это важный контракт, и нужно, чтобы условия были правильными для него и его семьи. Важно, чтобы он принял решение, основанное на этом", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки контракты, Маунт, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2023 22:00

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  1. alexomck 10.03.2023 22:37 # alexomck
    про 7-8 лет - отмаза. 10 место и неясные перспективы. уйдёт, коль не дурак.
    250к в МЮ, Сити и Арсенале легко насыпят. В Ливерпуле меньше, но шансы на трофеи есть.

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  2. mancunia-planet 10.03.2023 22:31 # mancunia-planet
    А в чём сложность, не устраивают новые условия по контракту?

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