Поттер назвал "сложной" контрактную ситуацию Маунта

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал "сложной" контрактную ситуацию полузащитника Мейсона Маунта.

Как известно, Маунт отклонил несколько предложений "Челси" о новом контракте, тогда как его действующий истекает уже в следующем году.



Ожидается, что "Челси" продаст Мейсона грядущим летом, если к тому времени 24-летний англичанин так и не договорится о новой сделке.



И хотя в последнее время Маунт редко появляется в стартовом составе, а сейчас и вовсе травмирован, Поттер не хочет терять такого игрока, которого называют целью для "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла".



"В конце концов это между клубом и Мейсоном, но я несколько раз разговаривал с ним о его ситуации, о футболе и жизни в целом".



"Мои чувства насчет Мейсона ясны — думаю, он великолепный человек, но иногда такие вещи случаются. Просто они сложные".



"Буду ли я сражаться за него? Да, но я не наивен. Это важный момент для него. Это важный контракт, и нужно, чтобы условия были правильными для него и его семьи. Важно, чтобы он принял решение, основанное на этом", — цитирует Поттера Evening Standard.