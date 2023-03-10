Линекер перестанет вести телешоу Match of the Day
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер был отстранен от роли ведущего телешоу Match of the Day на канале BBC.
Недавно британское правительство анонсировало меры по борьбе с мигрантами, которые на небольших лодках приплывают в Соединенное Королевство через Ла-Манш. Количество подобных инцидентов резко возросло в последнее время.
Правительство Риши Сунака хочет пожизненно запретить таким людям запрашивать убежище в Британии, и Линкер сравнил эту политику с Германией 30-х годов.
Как сообщает The Guardian, такого рода публичные высказывания Линекера заставили BBC отстранить Гари от роли ведущего в самом популярном футбольном телешоу.
Линекер будет отстранен, пока не достигнет договоренности с BBC насчет своей активности в социальных сетях.
10.03.2023 21:00
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Последние комментарии:
свобода слова в истинном ее проявлении.
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Риши Сунак очкует что приплывет очередной индус и отберет у него трон
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а как же свобода слова и прочая лабуда для быдла?) хде домоскратос епта?) епаная ширма
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Ну действительно, не сжигают их же. Пока что
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