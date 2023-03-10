Линекер перестанет вести телешоу Match of the Day

Гари Линекер Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер был отстранен от роли ведущего телешоу Match of the Day на канале BBC.

Недавно британское правительство анонсировало меры по борьбе с мигрантами, которые на небольших лодках приплывают в Соединенное Королевство через Ла-Манш. Количество подобных инцидентов резко возросло в последнее время.

Правительство Риши Сунака хочет пожизненно запретить таким людям запрашивать убежище в Британии, и Линкер сравнил эту политику с Германией 30-х годов.

Как сообщает The Guardian, такого рода публичные высказывания Линекера заставили BBC отстранить Гари от роли ведущего в самом популярном футбольном телешоу.

Линекер будет отстранен, пока не достигнет договоренности с BBC насчет своей активности в социальных сетях.


Метки BBC, Линекер, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2023 21:00

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  1. hammersmith 10.03.2023 21:47 # hammersmith
    свобода слова в истинном ее проявлении.

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  2. wilegend 10.03.2023 21:45 # wilegend
    Риши Сунак очкует что приплывет очередной индус и отберет у него трон

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  3. mancunia-planet 10.03.2023 21:25 # mancunia-planet
    а как же свобода слова и прочая лабуда для быдла?) хде домоскратос епта?) епаная ширма

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  4. chelsea-69 10.03.2023 21:09 # chelsea-69
    Ну действительно, не сжигают их же. Пока что

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