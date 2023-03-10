Конте: "Ришарлисон понял, что совершил ошибку"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте упрекнул своего нападающего Ришарлисона за эгоистичное повешение.

После ничьей 0:0 с "Миланом" в Лиге Чемпионов посреди недели Ришарлисон назвал этот сезон "дерьмовым" для себя и выразил недоумение, почему Конте не доверяет ему больше.



Конте соглашается с тем, как оценил этот сезон Ришарлисон, но в остальном Конте не одобряет поведение 25-летнего бразильца.



"Он прав. Он хорошо начал у нас, затем получил травму, затем отправился на Чемпионат Мира, затем у него случилась другая серьезная травма".



"Он забил ноль голов за нас (в Премьер-Лиге), лишь дважды отличившись в Лиге Чемпионов. Парень честно признал, что этот его сезон плох".



"Но его сезон еще не завершен. Если он будет этого заслуживать, я буду выпускать его на поле".



"Думаю, парень понял, что совершил ошибку. Когда ты говоришь "я" вместо "мы", это означает, что ты думаешь только о себе и ведешь себя эгоистично".



"Я повторяю своим игрокам, что мы должны говорить "мы", если хотим создать что-нибудь важное, сражаться за что-нибудь важное, завоевать трофей".



"Если мы говорим "я", "я" и "я", значит мы думаем только себе. Парень очень хорошо это понял и извинился, потому что я в очередной раз им объяснил, почему важен командный дух", — цитирует Конте BBC.