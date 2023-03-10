Гвардиола отказался обсуждать похождения Уолкера

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался комментировать похождения своего защитника Кайла Уолкера.

Ранее на текущей неделе стало известно, что полиция начала проверку в отношении 32-летнего Уолкера, который напился в баре, приставал к одной из девушек, а также спустил штаны и продемонстрировал на публику свои гениталии.



Женатому футболисту и отцу четырех детей может грозить даже тюремный срок, однако Гвардиола предпочитает не выносить сор из избы.



"Это частное дело. Мы уладим это с ним внутри клуба. Пресс-конференция — это не место, чтобы обсуждать частные дела".



"Должны ли игроки следить за своим поведением на публике? Да, определенно. Теперь это совершенно по-другому, нежели в прежние времена".



"Они знают это. Когда они открывают дверь своего дома, им нужно знать, что их будут снимать, чем бы они ни занялись. Таково наше общество", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.