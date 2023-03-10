Клопп признался, что был удивлен решением Фирмино уйти

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что был удивлен решением нападающего Роберто Фирмино уйти из клуба по окончании сезона.

На прошлой неделе, перед матчем против "Манчестер Юнайтед", Фирмино сообщил Клоппу, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



Клопп всегда знал, что 31-летний Фирмино либо заключит новую сделку, либо уйдет, поэтому Юрген не был застигнут врасплох.



"Был ли я удивлен? Да, немного — у этой ситуации было два возможных исхода, и он выбрал один из них. Я очень это уважаю".



"Но это совершенно нормально для столь длительных отношений, которые есть у Бобби с этим клубом".



"В данный момент нам некогда прощаться или вроде того. Позже в сезоне будет достаточно времени для этого".



"Думаю, один один из тех игроков, которого люди будут очень рады видеть, даже если он приедет сюда с другой командой", — приводит слова Клоппа BBC.