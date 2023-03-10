Тен Хаг: "Вегхорст проваливается, но продолжает стараться"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил самоотдачу нападающего Ваута Вегхорста, который не опускает руки, несмотря на "провалы".
В своих 15 матчах за "Юнайтед" Вегхорст забил только два гола, накануне против "Реал Бетис" в Лиге Европы впервые отличившись на "Олд Траффорд".
Несмотря на регулярную критику в адрес Вегхорста, Тен Хаг доволен своим соотечественником. Эрик ценит, несгибаемый характер 30-летнего голландца.
"Как вы видите, он часто оказывается в правильной позиции, затем он проваливается, но он продолжает стараться. Он проявил отличный характер, не только в этом матче".
"Он сохраняет концентрацию, продолжает трудиться, продолжает выходить на правильные позиции, и в конце концов он был вознагражден. Физически он способен играть много матчей. Он в хорошей форме и быстро восстанавливается".
"Чего я ожидал? Я ожидал, что он будет много играть, но мы столкнулись с травмой Антони Мартиаля. Это и есть основная причина, почему он выходит в стартовом составе и почти всегда играет до конца. Он хорош. Действуя в качестве центрального нападающего или 10-го номера, он показывает хорошую игру".
"Он умно располагается на поле, потому что у него хорошее чутье. Когда идут подачи с флангов, он оказывается перед воротами, как я его и прошу", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
10.03.2023 17:00
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накуй ты вообще купил это бревно, лысый дол6оёб)))) проваливается, но старается))) сук. лучший повод поставить в состав
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Марс заипал уже за лазарет играть, пздц он хрустален конечно. Продать нахуй, смысла нет держать в пустую.
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