Тен Хаг: "Вегхорст проваливается, но продолжает стараться"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил самоотдачу нападающего Ваута Вегхорста, который не опускает руки, несмотря на "провалы".

В своих 15 матчах за "Юнайтед" Вегхорст забил только два гола, накануне против "Реал Бетис" в Лиге Европы впервые отличившись на "Олд Траффорд".



Несмотря на регулярную критику в адрес Вегхорста, Тен Хаг доволен своим соотечественником. Эрик ценит, несгибаемый характер 30-летнего голландца.



"Как вы видите, он часто оказывается в правильной позиции, затем он проваливается, но он продолжает стараться. Он проявил отличный характер, не только в этом матче".



"Он сохраняет концентрацию, продолжает трудиться, продолжает выходить на правильные позиции, и в конце концов он был вознагражден. Физически он способен играть много матчей. Он в хорошей форме и быстро восстанавливается".



"Чего я ожидал? Я ожидал, что он будет много играть, но мы столкнулись с травмой Антони Мартиаля. Это и есть основная причина, почему он выходит в стартовом составе и почти всегда играет до конца. Он хорош. Действуя в качестве центрального нападающего или 10-го номера, он показывает хорошую игру".



"Он умно располагается на поле, потому что у него хорошее чутье. Когда идут подачи с флангов, он оказывается перед воротами, как я его и прошу", — цитирует Тен Хага Sky Sports.