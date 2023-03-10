Рэшфорд и Тен Хаг — лучшие в Премьер-Лиге в феврале

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд и Эрик Тен Хаг из "Манчестер Юнайтед" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам февраля.

Звание Игрока Месяца достается Рэшфорду второй месяц подряд и уже третий раз в этом сезоне, что является повторением рекорда нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха для одной кампании (2017/18).

В феврале Маркус ни разу не уходил с поля без гола, отличившись против "Кристал Пэлас", в обоих матчах против "Лидса", а также оформив дубль против "Лестера".

Рэшфорд признается Игроком Месяца в Премьер-Лиге уже в четвертый раз за свою карьеру — до совместного рекорда Серхио Агуэро и Харри Кейна ему не хватает трех таких наград.

Помимо Рэшфорда, на звание Игрока Месяца в феврале также претендовали Келечи Ихеаначо, Бернд Лено, Эмерсон Роял, Манор Соломон и Олли Уоткинс.

А звание Тренера Месяца второй раз в этом сезоне — после сентября — отошло к Тен Хагу, который преодолел февраль без поражений, набрав 10 очков из 12 возможных.

В феврале "Юнайтед" одержал победы над "Кристал Пэлас" (2:1), "Лидсом" (0:2), "Лестером" (3:0), а также — благодаря выпущенному Тен Хагом на замену Джейдону Санчо — отыгрался против "Лидса" (2:2), уступая в два мяча.

В борьбе за эту награду Тен Хаг опередил Антонио Конте из "Тоттенхэма" и Марку Силву из "Фулхэма".


Метки Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Рэшфорд, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 677

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 10.03.2023 16:50 # ilovemanutd
    Поясняю для непонятливых, тупых и убогих (для россиян и фанатов МС): игра с Ливерпулем была в марте.

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  2. narcot 10.03.2023 16:47 # narcot
    https://t.me/c/1075039748/20579


    В одной из школ Воронежа тоже весело: там школьникам приходится взывать к внутреннему Индиане Джонсу, чтобы добраться из школы домой. Дело в том, что вся дорога затоплена и мальцы карабкаются по железной ограде. Выглядит эпично, но навряд ли это очень удобно. А в самой затопленной части дороги есть ещё и два скрытых люка, так что если кто-то ленивый пойдет по луже, может ещё и нырнуть в неизвестное. Вся эта история очень понравилась Следственному комитету по Воронежской области, проверка уже началась

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  3. kellborn 10.03.2023 16:38 # kellborn
    Поздравляю императоров с днём рождения!

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  4. superperez101 10.03.2023 16:38 # superperez101
    Смешно

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  5. jack-4poker 10.03.2023 16:30 # jack-4poker
    10 Челси 25 34

    Источник: http://fapl.ru/posts/99082/?c=1

    На своем насесте! императоры!

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  6. thegodfather 10.03.2023 16:27 # thegodfather
    В феврале "Юнайтед" одержал победы над "Кристал Пэлас" (2:1), "Лидсом" (0:2), "Лестером" (3:0), а также — благодаря выпущенному Тен Хагом на замену Джейдону Санчо — отыгрался против "Лидса" (2:2), уступая в два мяча.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99082/


    щас за возню с аутсайдерами в домашних матчах дают награды лучшим? ОРУ

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  7. iskander8sg 10.03.2023 16:23 # iskander8sg
    Сегодня международний день мужчин!
    Так как среди всего фапла мужчина только Я, то с праздником меня.
    А вы педики, дальше любите свой дырявый футбол!

    (ответить)

  8. jack-4poker 10.03.2023 16:22 # jack-4poker
    Чемпионы!

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  9. heyoung 10.03.2023 16:21 # heyoung
    Заслуженно

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  10. sport2k 10.03.2023 16:11 # sport2k
    Базара нет! По делу...

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  11. alexomck 10.03.2023 16:06 # alexomck
    в марте тоже лучшими признают, АФ работает.

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  12. gameboy 10.03.2023 16:00 # gameboy
    В марте это уже Биба и Боба

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