Рэшфорд и Тен Хаг — лучшие в Премьер-Лиге в феврале
Маркус Рэшфорд и Эрик Тен Хаг из "Манчестер Юнайтед" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам февраля.
Звание Игрока Месяца достается Рэшфорду второй месяц подряд и уже третий раз в этом сезоне, что является повторением рекорда нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха для одной кампании (2017/18).
В феврале Маркус ни разу не уходил с поля без гола, отличившись против "Кристал Пэлас", в обоих матчах против "Лидса", а также оформив дубль против "Лестера".
Рэшфорд признается Игроком Месяца в Премьер-Лиге уже в четвертый раз за свою карьеру — до совместного рекорда Серхио Агуэро и Харри Кейна ему не хватает трех таких наград.
Помимо Рэшфорда, на звание Игрока Месяца в феврале также претендовали Келечи Ихеаначо, Бернд Лено, Эмерсон Роял, Манор Соломон и Олли Уоткинс.
А звание Тренера Месяца второй раз в этом сезоне — после сентября — отошло к Тен Хагу, который преодолел февраль без поражений, набрав 10 очков из 12 возможных.
В феврале "Юнайтед" одержал победы над "Кристал Пэлас" (2:1), "Лидсом" (0:2), "Лестером" (3:0), а также — благодаря выпущенному Тен Хагом на замену Джейдону Санчо — отыгрался против "Лидса" (2:2), уступая в два мяча.
В борьбе за эту награду Тен Хаг опередил Антонио Конте из "Тоттенхэма" и Марку Силву из "Фулхэма".
10.03.2023 16:00
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Поясняю для непонятливых, тупых и убогих (для россиян и фанатов МС): игра с Ливерпулем была в марте.
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В одной из школ Воронежа тоже весело: там школьникам приходится взывать к внутреннему Индиане Джонсу, чтобы добраться из школы домой. Дело в том, что вся дорога затоплена и мальцы карабкаются по железной ограде. Выглядит эпично, но навряд ли это очень удобно. А в самой затопленной части дороги есть ещё и два скрытых люка, так что если кто-то ленивый пойдет по луже, может ещё и нырнуть в неизвестное. Вся эта история очень понравилась Следственному комитету по Воронежской области, проверка уже началась
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Поздравляю императоров с днём рождения!
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Смешно
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10 Челси 25 34
Источник: http://fapl.ru/posts/99082/?c=1
На своем насесте! императоры!
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В феврале "Юнайтед" одержал победы над "Кристал Пэлас" (2:1), "Лидсом" (0:2), "Лестером" (3:0), а также — благодаря выпущенному Тен Хагом на замену Джейдону Санчо — отыгрался против "Лидса" (2:2), уступая в два мяча.
Источник: http://fapl.ru/posts/99082/
щас за возню с аутсайдерами в домашних матчах дают награды лучшим? ОРУ
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Сегодня международний день мужчин!
Так как среди всего фапла мужчина только Я, то с праздником меня.
А вы педики, дальше любите свой дырявый футбол!
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Чемпионы!
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Заслуженно
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Базара нет! По делу...
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в марте тоже лучшими признают, АФ работает.
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В марте это уже Биба и Боба
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