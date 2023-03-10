Рэшфорд и Тен Хаг — лучшие в Премьер-Лиге в феврале

Маркус Рэшфорд и Эрик Тен Хаг из "Манчестер Юнайтед" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам февраля.

Звание Игрока Месяца достается Рэшфорду второй месяц подряд и уже третий раз в этом сезоне, что является повторением рекорда нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха для одной кампании (2017/18).



В феврале Маркус ни разу не уходил с поля без гола, отличившись против "Кристал Пэлас", в обоих матчах против "Лидса", а также оформив дубль против "Лестера".



Рэшфорд признается Игроком Месяца в Премьер-Лиге уже в четвертый раз за свою карьеру — до совместного рекорда Серхио Агуэро и Харри Кейна ему не хватает трех таких наград.



Помимо Рэшфорда, на звание Игрока Месяца в феврале также претендовали Келечи Ихеаначо, Бернд Лено, Эмерсон Роял, Манор Соломон и Олли Уоткинс.



А звание Тренера Месяца второй раз в этом сезоне — после сентября — отошло к Тен Хагу, который преодолел февраль без поражений, набрав 10 очков из 12 возможных.



В феврале "Юнайтед" одержал победы над "Кристал Пэлас" (2:1), "Лидсом" (0:2), "Лестером" (3:0), а также — благодаря выпущенному Тен Хагом на замену Джейдону Санчо — отыгрался против "Лидса" (2:2), уступая в два мяча.



В борьбе за эту награду Тен Хаг опередил Антонио Конте из "Тоттенхэма" и Марку Силву из "Фулхэма".