Скоулз не видит в Фернандеше капитана "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что полузащитник Бруну Фернандеш не годится на роль капитана "красных дьяволов".

Только на днях Скоулз заступился за Фернандеша, на которого обрушился шквал критики после поражения "Юнайтед" от "Ливерпуля" со счетом 7:0.



Однако после победы 4:1 над "Реал Бетис" накануне Скоулз выразил мнение, что Бруну слишком эмоционален для того, чтобы носить капитанскую повязку на постоянной основе.



"Твой капитан должен оказывать успокаивающее влияние. Он практически должен быть тем, кто успокаивает игроков с характером, как у него самого. Я переживаю насчет него, если в марте или апреле "Манчестер Юнайтед" будет сражаться за титул".



"Я не думаю, что Бруну в качестве капитана — это идеально. Но мы знаем, что в данную он минуту он лишь вице-капитан и носит повязку, потому что Харри Магуайр не играет".



"Если смотреть наперед, то для больших матчей, важных отрезков сезона, борьбы за трофеи и финалов было бы лучше сделать капитаном кого-нибудь менее эмоционального", — сообщил Скоулз BT Sport.