Де Йонг по-прежнему не собирается в Премьер-Лигу
Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг дал понять, что не представляет свой переезд в Премьер-Лигу грядущим летом.
Не сумев заполучить Де Йонга прошлым летом, "Манчестер Юнайтед" вновь рассматривает Френки в качестве своей трансферной цели.
Однако 25-летний голландец дает ясно понять, что клубом его мечты является "Барселона", и он никуда не собирается.
"Переезд в Премьер-Лигу? Прошлым летом я всегда был спокоен, потому что я знал, что останусь в "Барсе", и у меня никогда не было других мыслей".
"Я всегда мечтал выступать за "Барсу", и я хочу добиваться успеха здесь. Я хочу продолжать выступать здесь", — сообщил Де Йонг RAC1.
10.03.2023 14:00
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Таким додикам здесь тяжеловато будет.
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оставьте доходягу в покое
брать Райза надо в МЮ и точка
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