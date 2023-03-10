Де Йонг по-прежнему не собирается в Премьер-Лигу

Френки Де Йонг Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг дал понять, что не представляет свой переезд в Премьер-Лигу грядущим летом.

Не сумев заполучить Де Йонга прошлым летом, "Манчестер Юнайтед" вновь рассматривает Френки в качестве своей трансферной цели.

Однако 25-летний голландец дает ясно понять, что клубом его мечты является "Барселона", и он никуда не собирается.

"Переезд в Премьер-Лигу? Прошлым летом я всегда был спокоен, потому что я знал, что останусь в "Барсе", и у меня никогда не было других мыслей".

"Я всегда мечтал выступать за "Барсу", и я хочу добиваться успеха здесь. Я хочу продолжать выступать здесь", — сообщил Де Йонг RAC1.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. animadora 10.03.2023 14:47 # animadora
    Таким додикам здесь тяжеловато будет.

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  2. otrar-2030 10.03.2023 14:15 # otrar-2030
    оставьте доходягу в покое
    брать Райза надо в МЮ и точка

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