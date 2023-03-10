Де Йонг по-прежнему не собирается в Премьер-Лигу

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг дал понять, что не представляет свой переезд в Премьер-Лигу грядущим летом.

Не сумев заполучить Де Йонга прошлым летом, "Манчестер Юнайтед" вновь рассматривает Френки в качестве своей трансферной цели.



Однако 25-летний голландец дает ясно понять, что клубом его мечты является "Барселона", и он никуда не собирается.



"Переезд в Премьер-Лигу? Прошлым летом я всегда был спокоен, потому что я знал, что останусь в "Барсе", и у меня никогда не было других мыслей".



"Я всегда мечтал выступать за "Барсу", и я хочу добиваться успеха здесь. Я хочу продолжать выступать здесь", — сообщил Де Йонг RAC1.