"Реал" задумывается о покупке Холанда уже грядущим летом
"Реал" задумывается о приобретении нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда грядущим летом.
Холанд только прошлым летом присоединился к "Сити", перебравшись из дортмундской "Боруссии", с тех пор забив 27 голов в 25 матчах Премьер-Лиги.
Однако некоторый спад Эрлинга в последние недели породил дискуссии о том, насколько норвежский бомбардир подходит для игрового стиля "горожан".
Как сообщает The Independent, изначально план "Реала" состоял в том, чтобы обратиться насчет Холанда летом 2024, однако сейчас президент Королевского клуба Флорентино Перес задумывается о том, чтобы ускорить этот трансфер.
Еще одной большой целью "Реала" на ближайшее трансферное окно, помимо Холанда, является полузащитник Джуд Беллингем, поигравший с Эрлингом в Дортмунде.
10.03.2023 13:00
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