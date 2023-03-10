"Реал" задумывается о покупке Холанда уже грядущим летом

Эрлинг Холанд "Реал" задумывается о приобретении нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда грядущим летом.

Холанд только прошлым летом присоединился к "Сити", перебравшись из дортмундской "Боруссии", с тех пор забив 27 голов в 25 матчах Премьер-Лиги.

Однако некоторый спад Эрлинга в последние недели породил дискуссии о том, насколько норвежский бомбардир подходит для игрового стиля "горожан".

Как сообщает The Independent, изначально план "Реала" состоял в том, чтобы обратиться насчет Холанда летом 2024, однако сейчас президент Королевского клуба Флорентино Перес задумывается о том, чтобы ускорить этот трансфер.

Еще одной большой целью "Реала" на ближайшее трансферное окно, помимо Холанда, является полузащитник Джуд Беллингем, поигравший с Эрлингом в Дортмунде.


Метки Манчестер Сити, Реал, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2023 13:00

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  1. slash-lfc 10.03.2023 13:07 # slash-lfc
    КОРОЛЬ??? Сливочные фаршмаки могут взять Хрюкаку, Конунг Эрлинг будет играть за КОРОЛЕЙ до 2029 года.

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