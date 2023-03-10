"Реал" задумывается о покупке Холанда уже грядущим летом

"Реал" задумывается о приобретении нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда грядущим летом.

Холанд только прошлым летом присоединился к "Сити", перебравшись из дортмундской "Боруссии", с тех пор забив 27 голов в 25 матчах Премьер-Лиги.



Однако некоторый спад Эрлинга в последние недели породил дискуссии о том, насколько норвежский бомбардир подходит для игрового стиля "горожан".



Как сообщает The Independent, изначально план "Реала" состоял в том, чтобы обратиться насчет Холанда летом 2024, однако сейчас президент Королевского клуба Флорентино Перес задумывается о том, чтобы ускорить этот трансфер.



Еще одной большой целью "Реала" на ближайшее трансферное окно, помимо Холанда, является полузащитник Джуд Беллингем, поигравший с Эрлингом в Дортмунде.