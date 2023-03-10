Артета: "Пропускаем слишком много простых голов"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил свою команду, что та пропускает "слишком много простых голов" в последнее время.

Чудом вырвав победу против "Борнмута" в Премьер-Лиге в прошлый уикенд (3:2), накануне "Арсенал" вновь пропустил дважды, завершив вничью первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга" (2:2).



Учитывая это, Артета требует от "канониров" улучшить свою игру в обороне и взять под контроль эмоции.



"Мы пропускаем слишком много простых голов, и мы разговаривали о важности игры в штрафных площадях, особенно в соревновании на вылет".



"Сегодня мы недостаточно хорошо оборонялись, мы должны улучшить свою игру. В последнее время у нас было много эмоциональных матчей, и сегодня мы произвели много перестановок в составе, из-за чего нам потребовалось время, чтобы сыграться".



"В первые 10-15 минут чувствовалось, что нам нужно время, чтобы адаптироваться и заиграть в свою игру, но если мы не будем напрягать соперника, этого никогда не произойдет", — цитирует Артету Evening Standard.