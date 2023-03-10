"Вест Хэм" готов оставить Мойеса даже в случае вылета из Премьер-Лиги

"Вест Хэм" готов оставить Дэвида Мойеса своим главным тренером даже в случае вылета из Премьер-Лиги.

В этом сезоне "Вест Хэм" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, и уже несколько недель пресса спекулирует насчет возможного увольнения Мойеса, называя Майкла Кэррика и Рафаэля Бенитеса в качестве потенциальных сменщиков Дэвида.



Однако talkSPORT утверждает, что Мойес однозначно доработает этот сезон. У руководства лондонского клуба не планов по смене главного тренера.



"Вест Хэм" готов продолжить сотрудничество с Мойесом, даже если в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе. Другой вопрос, согласится ли на этот сам шотландец.