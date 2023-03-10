Франк дистанцировался от слухов насчет "Тоттенхэма"

Томас Франк Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк дистанцировался от слухов, связывающих его с переходом в "Тоттенхэм".

Согласно слухам, "Тоттенхэм" всерьез помышляет о расставании со своим наставником Антонио Конте, чей контракт и так истекает в конце сезона.

Франк, которого называют возможным сменщиком Конте, придерживается очень высокого мнения насчет Антонио и дает понять, что его собственное будущее связано с "Брентфордом".

"Во-первых, у них есть тренер, и это тренер, которого я изучал годами и к которому испытываю огромное восхищение. Думаю, он добился ряда великолепных результатов, поэтому я надеюсь, у него все будет хорошо и у "Тоттенхэма" все будет хорошо. Во-вторых, я очень счастлив здесь в "Брентфорде", — сообщил Франк Sky Sports.


Метки Брентфорд, Тоттенхэм, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2023 10:00

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  1. arsenalbigfan 10.03.2023 10:49 # arsenalbigfan
    да ясное дело, любой здравомыслящий человек дистанцируется от петушатни этой

    (ответить)

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