Франк дистанцировался от слухов насчет "Тоттенхэма"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк дистанцировался от слухов, связывающих его с переходом в "Тоттенхэм".

Согласно слухам, "Тоттенхэм" всерьез помышляет о расставании со своим наставником Антонио Конте, чей контракт и так истекает в конце сезона.



Франк, которого называют возможным сменщиком Конте, придерживается очень высокого мнения насчет Антонио и дает понять, что его собственное будущее связано с "Брентфордом".



"Во-первых, у них есть тренер, и это тренер, которого я изучал годами и к которому испытываю огромное восхищение. Думаю, он добился ряда великолепных результатов, поэтому я надеюсь, у него все будет хорошо и у "Тоттенхэма" все будет хорошо. Во-вторых, я очень счастлив здесь в "Брентфорде", — сообщил Франк Sky Sports.