Тен Хаг: "Фернандеш показал свой характер"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выделил своего полузащитника Бруну Фернандеша после победы 4:1 над "Реал Бетис" в Лиге Европы.

Фернандеш был нещадно критикуем после поражения "Юнайтед" от "Ливерпуля" со счетом 7:0, однако Тен Хаг сохранил доверие к Бруну.



Фернандеш вышел в стартовом составе и с капитанской повязкой на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, наилучшим образом ответив своим критикам.



"Он был лучшим игроком на поле и показал свой характер. Сегодня вечером он играл чуть глубже, но он был великолепен".



"Он был лидером в созидании из глубины и контроле ритма игры. Он совершил много хороших пасов между линий, благодаря чему мы создали много моментов".



"Он вел команду за собой с первой минуты матча, контролировал мяч, диктовал ритм игры и забил гол, поэтому я так рад", — цитирует Тен Хага Sky Sports.