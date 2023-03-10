У Леви есть пять кандидатов на замену Конте

У президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви есть шорт-лист из пяти кандидатов на замену главному тренеру Антонио Конте.

Конте оказался под дополнительным давлением после вылета из Лиги Чемпионов в минувшую среду. Теперь Антонио лишь может попасть в топ-4 Премьер-Лиги, что стало бы повторением его достижения в прошлом сезоне.



А поскольку контракт Конте истекает в конце сезона, "Тоттенхэм" хочет быть готовым на случай расставания с итальянским специалистом.



По информации Sky Sports, у "шпор" уже есть шорт-лист на замену Конте, и этот список включает в себя Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби, Луиса Энрике, Томаса Тухеля и Марку Силву.



Издание отмечает, что "Тоттенхэм" является одним из трех клубов Премьер-Лиги, составивших досье на возглавляющего "Брайтон" Де Дзерби.



Что касается Почеттино, то в борьбе за своего бывшего наставника "шпоры" рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Реала", чей президент Флорентино Перес хочет сделать Маурисио преемником для Карло Анчелотти.