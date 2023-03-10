Анри советует Кейну уйти из "Тоттенхэма"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что нападающий Харри Кейн должен уйти из "Тоттенхэма" грядущим летом.

В течение недели "Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии и Лиги Чемпионов, продлив свою бестрофейную серию на 15-й сезон.



К своим 29 годам Кейн по-прежнему не держал в руках командных трофеев, и Анри кажется, что такой классный игрок не может довольствоваться лишь голевыми достижениями.



"На его месте я бы ушел. Решение за ним, но лично я бы ушел. Он должен знать, куда он хочет отправиться. Игрок вроде него, игрок такого калибра не может рассказывать только о своих голах в конце своей карьеры. Будь я им, я бы не смог спать ночью, если бы моими достижениями были только голы".



"Слушайте, это отличные достижения, и я испытываю огромное уважение к нему. Думаю, он выдающийся игрок. Но если это единственное, чем ты можешь похвастать в конце своей карьеры, то это грустно", — сообщил Анри CBS Sports.