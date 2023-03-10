Бруно Гимараэс на пороге нового контракта с "Ньюкаслом"

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс находится на пороге подписания нового контракта со своим клубом.

Покупка Гимараэса у "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе 2022 стала большой трансферной удачей для "Ньюкасла". Бруно помог "сорокам" вступить в борьбу за путевку в Лигу Чемпионов и добраться до финала Кубка Лиги.



Некоторые из крупнейших клубов не только Премьер-Лиге, но и Европы, включая "Челси", "Манчестер Сити" и "Реал", добавили 25-летнего бразильца в список своих желанных целей.



Однако на "Сент-Джеймс Парк" надеются, что еще минимум 12-18 месяцев Гимараэс посвятит их клубу, и подписание нового контракта должно подтвердить намерения сторон, сообщает The Telegraph.



В течение указанного периода времени Гимараэс сможет оценить, на что реально способен "Ньюкасл" при поддержке своих владельцев из Саудовской Аравии, и определиться со своими дальнейшими планами.