"Юнайтед" разгромил "Реал Бетис"
"Манчестер Юнайтед" отреагировал на поражение 7:0 от "Ливерпуля", одержав крупную победу над "Реал Бетис" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 4:1.
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг — что весьма символично — доверился тем же 11 игрокам, начинавшим кошмарный матч против "Ливерпуля" в минувший уикенд.
Уже на пятой минуте Ваут Вегхорст головой скинул мяч в ворота, однако ассистировавший ему Фред угодил в офсайд. Поэтому гол не был засчитан.
Спустя всего минуту Маркус Рэшфорд подхватил мяч в штрафной после остановленного защитником прострела Бруну Фернандеша и нанес мощный удар под перекладину — 1:0.
"Юнайтед" продолжил нагнетать давление и создавал момент за моментом, но и момент за моментом упускал.
А на 32-й минуте "дьяволы" и вовсе пропустили. Арендованный у "Лестера" Айозе Перес принял верховую передачу на правом краю штрафной, опустил мяч на газон и пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.
В концовке первого тайма Давид Де Хеа едва не совершил "привоз", подарив мяч сопернику, однако голкипера хозяев выручила штанга.
Второй тайм начался с того, что Антони вывел хозяев вперед. Бразилец сместился вдоль границы штрафной и нанес обводящий удар с левой ноги — 2:1.
А на 58-й минуте отличился и Фернандеш, оказавшийся под шквалом критики после поражения от "Ливерпуля". Португалец головой замкнул подачу Люком Шоу углового — 3:1.
Третий пропущенный гол надломил гостей. Хозяева не переставали атаковать, но мяч упорно не шел в ворота испанской команды.
И все-таки "Юнайтед" добился своего. Вегхорст добил мяч в ворота со считанных метров после отраженного голкипером удара Скотта Мактоминея — 4:1.
"Рел Бетис" не повезло наткнуться на обозленного предыдущим результатом соперника. "Юнайтед" просто растоптал испанскую команду во втором тайме, сделав ответную встречу формальностью.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Бетис" (Испания) — 4:1 (1:1)
Голы: Рэшфорд 6, Антони 52, Фернандеш 58, Вегхорст 82 — Перес 32.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Ван-Биссака 45), Варан, Мартинес, Шоу (Маласиа 65), Каземиро, Фред (Мактоминей 82), Антони (Пельистри 82), Вегхорст, Фернандеш, Рэшфорд (Санчо 65).
10.03.2023 00:55
Просмотров: 700
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наших девочек с писюном в лице Артура Астероида и Романа Залупейко с прошедшим 8 марта!!!
(ответить)
v-0987654321
Наркот что ты подарил своей жене Остеру на 8 марта?
(ответить)
10.03.2023 01:19 #
narcot
жене своей я привёз лишь букет тюльпанов, купленный в румынии) провёз через венгрию и словакию. а чё такое?
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/99071/?c=1#c7743447
(ответить)
жене своей я привёз лишь букет тюльпанов, купленный в румынии) провёз через венгрию и словакию. а чё такое?
(ответить)
Антони, как всегда - просто залетело. Стабильно делает одно и тоже, ничего нового. Смещение в центр и с левой.
(ответить)
Glory Glory Man United! Много ошибок в передачах, моментами нет взаимопонимания. Антони жмот, Фреду тренировать свою левую ногу , а то пасы не доходят до адресата. Де Хея надо дать отдохнуть, пусть в Испанию сгоняет на пару дней. Ван Биссаку на правый фланг в след.игре, Далот пусть посидит пару игр. Пеллистри дать в след.игре больше времени. Вегхорст просто рад за него. А так молодцы, готовимся к следующей игре.
(ответить)
Пельистри норм вошёл в игру, может стать футболистом. А Далот чёт сдал в последнее время, какой-то период он отжигал и ник. Бисака, наоборот, получше в атаке играет отлично смотрится, нельзя его продавать было бы глупо, да и не будут.
(ответить)
Первый тайм хреново, во втором проснулись наконец. Ваут ппц как ребёнок счастливый, забил кое как и то на добивании коряво, чел в эйфории просто)
(ответить)
даже турбо-бревно банку положил, чет изи катка
только арсенал по привычке решил не бороться за трофей, нахуй надо, главное участие
(ответить)
Посмотрите гол шахты. Ярик жопой воткнул) ==
Я ору пи3деццц
(ответить)
молорики могли 5-6 закидывать
(ответить)
https://m.youtube.com/watch?v=twstZoZLG-k
Скумы реально думают, что у них есть шансы против императора.
Разве что в финале поспорят за право сыграть против челси в суперкубке европы.
(ответить)
Антони - это пиздец
Пелистри понравился
(ответить)
норм ответочка на гол легенды зенита)) похоже, шахта домой
(ответить)
хоакин 41
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий