"Юнайтед" разгромил "Реал Бетис"

"Манчестер Юнайтед" отреагировал на поражение 7:0 от "Ливерпуля", одержав крупную победу над "Реал Бетис" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 4:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг — что весьма символично — доверился тем же 11 игрокам, начинавшим кошмарный матч против "Ливерпуля" в минувший уикенд.



Уже на пятой минуте Ваут Вегхорст головой скинул мяч в ворота, однако ассистировавший ему Фред угодил в офсайд. Поэтому гол не был засчитан.



Спустя всего минуту Маркус Рэшфорд подхватил мяч в штрафной после остановленного защитником прострела Бруну Фернандеша и нанес мощный удар под перекладину — 1:0.



"Юнайтед" продолжил нагнетать давление и создавал момент за моментом, но и момент за моментом упускал.



А на 32-й минуте "дьяволы" и вовсе пропустили. Арендованный у "Лестера" Айозе Перес принял верховую передачу на правом краю штрафной, опустил мяч на газон и пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.



В концовке первого тайма Давид Де Хеа едва не совершил "привоз", подарив мяч сопернику, однако голкипера хозяев выручила штанга.



Второй тайм начался с того, что Антони вывел хозяев вперед. Бразилец сместился вдоль границы штрафной и нанес обводящий удар с левой ноги — 2:1.



А на 58-й минуте отличился и Фернандеш, оказавшийся под шквалом критики после поражения от "Ливерпуля". Португалец головой замкнул подачу Люком Шоу углового — 3:1.



Третий пропущенный гол надломил гостей. Хозяева не переставали атаковать, но мяч упорно не шел в ворота испанской команды.



И все-таки "Юнайтед" добился своего. Вегхорст добил мяч в ворота со считанных метров после отраженного голкипером удара Скотта Мактоминея — 4:1.



"Рел Бетис" не повезло наткнуться на обозленного предыдущим результатом соперника. "Юнайтед" просто растоптал испанскую команду во втором тайме, сделав ответную встречу формальностью.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Бетис" (Испания) — 4:1 (1:1)



Голы: Рэшфорд 6, Антони 52, Фернандеш 58, Вегхорст 82 — Перес 32.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Ван-Биссака 45), Варан, Мартинес, Шоу (Маласиа 65), Каземиро, Фред (Мактоминей 82), Антони (Пельистри 82), Вегхорст, Фернандеш, Рэшфорд (Санчо 65).