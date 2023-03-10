"Юнайтед" разгромил "Реал Бетис"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" отреагировал на поражение 7:0 от "Ливерпуля", одержав крупную победу над "Реал Бетис" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 4:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг — что весьма символично — доверился тем же 11 игрокам, начинавшим кошмарный матч против "Ливерпуля" в минувший уикенд.

Уже на пятой минуте Ваут Вегхорст головой скинул мяч в ворота, однако ассистировавший ему Фред угодил в офсайд. Поэтому гол не был засчитан.

Спустя всего минуту Маркус Рэшфорд подхватил мяч в штрафной после остановленного защитником прострела Бруну Фернандеша и нанес мощный удар под перекладину — 1:0.

"Юнайтед" продолжил нагнетать давление и создавал момент за моментом, но и момент за моментом упускал.

А на 32-й минуте "дьяволы" и вовсе пропустили. Арендованный у "Лестера" Айозе Перес принял верховую передачу на правом краю штрафной, опустил мяч на газон и пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.

В концовке первого тайма Давид Де Хеа едва не совершил "привоз", подарив мяч сопернику, однако голкипера хозяев выручила штанга.

Второй тайм начался с того, что Антони вывел хозяев вперед. Бразилец сместился вдоль границы штрафной и нанес обводящий удар с левой ноги — 2:1.

А на 58-й минуте отличился и Фернандеш, оказавшийся под шквалом критики после поражения от "Ливерпуля". Португалец головой замкнул подачу Люком Шоу углового — 3:1.

Третий пропущенный гол надломил гостей. Хозяева не переставали атаковать, но мяч упорно не шел в ворота испанской команды.

И все-таки "Юнайтед" добился своего. Вегхорст добил мяч в ворота со считанных метров после отраженного голкипером удара Скотта Мактоминея — 4:1.

"Рел Бетис" не повезло наткнуться на обозленного предыдущим результатом соперника. "Юнайтед" просто растоптал испанскую команду во втором тайме, сделав ответную встречу формальностью.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Бетис" (Испания) — 4:1 (1:1)

Голы: Рэшфорд 6, Антони 52, Фернандеш 58, Вегхорст 82 — Перес 32.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Ван-Биссака 45), Варан, Мартинес, Шоу (Маласиа 65), Каземиро, Фред (Мактоминей 82), Антони (Пельистри 82), Вегхорст, Фернандеш, Рэшфорд (Санчо 65).


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2023 00:55

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 10.03.2023 01:31 # fiezzo
    Наших девочек с писюном в лице Артура Астероида и Романа Залупейко с прошедшим 8 марта!!!

    (ответить)

  2. v-0987654321 10.03.2023 01:23 # v-0987654321
    v-0987654321

    Наркот что ты подарил своей жене Остеру на 8 марта?
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    10.03.2023 01:19 #
    narcot

    жене своей я привёз лишь букет тюльпанов, купленный в румынии) провёз через венгрию и словакию. а чё такое?
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    Источник: http://fapl.ru/posts/99071/?c=1#c7743447

    (ответить)

  3. narcot 10.03.2023 01:19 # narcot
    жене своей я привёз лишь букет тюльпанов, купленный в румынии) провёз через венгрию и словакию. а чё такое?

    (ответить)

  4. mancunia-planet 10.03.2023 01:15 # mancunia-planet
    Антони, как всегда - просто залетело. Стабильно делает одно и тоже, ничего нового. Смещение в центр и с левой.

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  5. pogrebderevo 10.03.2023 01:15 # pogrebderevo
    Glory Glory Man United! Много ошибок в передачах, моментами нет взаимопонимания. Антони жмот, Фреду тренировать свою левую ногу , а то пасы не доходят до адресата. Де Хея надо дать отдохнуть, пусть в Испанию сгоняет на пару дней. Ван Биссаку на правый фланг в след.игре, Далот пусть посидит пару игр. Пеллистри дать в след.игре больше времени. Вегхорст просто рад за него. А так молодцы, готовимся к следующей игре.

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  6. mancunia-planet 10.03.2023 01:12 # mancunia-planet
    Пельистри норм вошёл в игру, может стать футболистом. А Далот чёт сдал в последнее время, какой-то период он отжигал и ник. Бисака, наоборот, получше в атаке играет отлично смотрится, нельзя его продавать было бы глупо, да и не будут.

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  7. mancunia-planet 10.03.2023 01:07 # mancunia-planet
    Первый тайм хреново, во втором проснулись наконец. Ваут ппц как ребёнок счастливый, забил кое как и то на добивании коряво, чел в эйфории просто)

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  8. jokerz 10.03.2023 01:03 # jokerz
    даже турбо-бревно банку положил, чет изи катка
    только арсенал по привычке решил не бороться за трофей, нахуй надо, главное участие

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  9. bembo 10.03.2023 01:03 # bembo
    Посмотрите гол шахты. Ярик жопой воткнул) ==


    Я ору пи3деццц

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  10. tvinkovod 10.03.2023 01:02 # tvinkovod
    молорики могли 5-6 закидывать

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  11. bembo 10.03.2023 01:00 # bembo
    https://m.youtube.com/watch?v=twstZoZLG-k

    Скумы реально думают, что у них есть шансы против императора.
    Разве что в финале поспорят за право сыграть против челси в суперкубке европы.

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  12. master-fakaster 10.03.2023 00:59 # master-fakaster
    Антони - это пиздец
    Пелистри понравился

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  13. narcot 10.03.2023 00:58 # narcot
    норм ответочка на гол легенды зенита)) похоже, шахта домой

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  14. pozitiv4ik 10.03.2023 00:58 # pozitiv4ik
    хоакин 41

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