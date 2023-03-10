Игроки "Тоттенхэма" выступают за возвращение Почеттино
Сразу несколько опытных игроков "Тоттенхэма" настаивают на том, чтобы Маурисио Почеттино вернулся на должность главного тренера.
В минувшую среду "Тоттенхэм" покинул Лигу Чемпионов, и теперь до завершения сезона "шпорам" лишь остается сыграть 12 матчей в Премьер-Лиге.
Как сообщает Sky Sports, внутри лондонского клуба крепнет ощущение, что нынешний наставник Антонио Конте даже может не доработать до конца сезона, когда истекает его контракт.
Некоторые из опытных игроков и технического персонала "Тоттенхэма" оказывают давление на президента клуба Даниэля Леви, чтобы вернуть на тренерский мостик Почеттино.
Футболисты чувствуют, что с 2019 года, когда Почеттино был уволен "шпорами", у их команды так и не появилось прогрессивного стиля игры, как при Маурисио, а развитие игроков остановилось или обратилось вспять.
Однако Леви не собирается поддаваться эмоциям и любое его решение "будет прагматичным". Вместе с тем Даниэлю нельзя медлить, ведь Почеттино также сватают в "Челси" и "Реал".
10.03.2023 00:05
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