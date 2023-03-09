"Вест Хэм" одержал девятую победу подряд в Лиге Конференций

"Вест Хэм" одержал свою девятую победу подряд в Лиге Конференций, переиграв на выезде "АЕК Ларнаку" со счетом 0:2.

Судьбу матча в Айя-Напе решил дубль Мичейла Антонио в концовке первого тайма. Сперва нападающий "молотобойцев" пробил головой, а затем показал мастерство дальнего удара.



Через неделю "Вест Хэм" и АЕК встретятся в Лондоне, чтобы определить судьбу путевки в четвертьфинал третьего по значимости клубного турнира Европы.



"АЕК Ларнака" (Кипр) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:2 (0:2)



Голы: Антонио 36, 45.



"Вест Хэм": Ареоля, Керер, Зума, Агерд, Крессуэлл, Даунс, Райс (Соучек 60), Бенрахма (Боуэн 60), Лансини (Пакета 77), Форнальс (Корне 83), Антонио (Скамакка 60).