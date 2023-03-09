"Арсенал" сыграл вничью в Лиссабоне

Вильям Салиба "Арсенал" завершил вничью первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга — 2:2.

В старте у "канониров" произошло сразу шесть изменений относительно волевой победы 3:2 над "Борнмутом" минувший уикенд. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались герой того матча Рис Нелсон и дебютант Якуб Кивер.

"Арсенал" выглядел предпочтительнее в начале матча, хорошо контролируя мяч и пристреливалась. И уже на 22-й минуте гости открыли счет. Это Вильям Салиба пробил головой с отскоком от газона после подачи Фабиу Виейра углового — 0:1.

Однако "канониры" вели в счете недолго. На 34-й минуте "Спортинг" ответил своим результативным розыгрышем углового, и Гонсалу Инасиу головой скинул мяч в ворота — 1:1.

В остатке первого тайма "Арсенал" едва вновь не вышел вперед, однако после удара Гранита Джаки головой мяч полностью не пересек линию ворот.

В начале второго тайма Александр Зинченко сделал классную передачу на левый край штрафной, откуда Габриэль Мартинелли пытался перебросить мяч через голкипера, но неудачно.

На хороший отрезок соперника хозяева ответили голом на 55-й минуте. Это Паулинью сыграл на добивании с линии вратарской после того, как Мэтт Тернер отразил мяч перед собой — 2:1.

Следующие несколько минут получились безбашенными, увенчавшись голом. Джака пробил с дистанции, а сильный рикошет от Хидемасы Мориты дезориентировал голкипера — 2:2.

Вскоре игра успокоилась. "Канониры" контролировали ситуацию на поле, но явных моментов уже не создавали, решив отложить выяснение отношений на ответный матч.

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Инасиу 34, Паулинью 55 — Салиба 22, Морита 62 (авт).

"Арсенал": Тернер, Зинченко (Томиясу 63), Кивер (Габриэль 71), Салиба, Уайт, Джака, Жоржиньо (Партей 71), Виейра, Нелсон (Смит-Роу 71), Мартинелли, Сака.


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2023 22:45

Количество просмотров Просмотров: 1250

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kukuruzko 10.03.2023 00:12 # kukuruzko
    Все голы топовые

    (ответить)

  2. arsnwenger 10.03.2023 00:12 # arsnwenger
    Тернер, Кивер и Нелсон очень плохо сыграли а можно было на изи выиграть

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 09.03.2023 23:35 # lexa-arsenal
    Бандера на скамейке, хохол и поляк в старте, похоже арсик за Нато притопил

    (ответить)

  4. kukuruzko 09.03.2023 23:35 # kukuruzko
    Голясо от Перца

    (ответить)

  5. tvinkovod 09.03.2023 23:12 # tvinkovod
    дай бог не последний

    (ответить)

  6. true-manc 09.03.2023 23:09 # true-manc
    кризис в атаке виден невооружённым взглядомь причем, результат толькл благодаря защитнику и автоголу, напы опять отбегали в холостую)))

    (ответить)

  7. kukuruzko 09.03.2023 23:08 # kukuruzko
    Рэш вколотил

    (ответить)

  8. true-manc 09.03.2023 23:06 # true-manc
    норм так ггунеры поплыли, по 2 мяча пропускают от всякого хлама борнмут лиссабон, команда держится на соплях откровенно, пока фартит, но долго ето продолжаться не может, сосунки обречены на скатывание и скорую затяжную серию без побед

    (ответить)

  9. true-manc 09.03.2023 23:04 # true-manc
    я хочу Мишу Антонио, братишки

    (ответить)

  10. wilegend 09.03.2023 23:04 # wilegend
    моуриньа собрал бывших тренеров сита и е6ет лигу европы

    (ответить)

  11. kukuruzko 09.03.2023 23:02 # kukuruzko
    семидырочные, не подведите

    (ответить)

  12. fiezzo 09.03.2023 23:00 # fiezzo
    Возьми трубку
    Донбасс на связи

    (ответить)

  13. kukuruzko 09.03.2023 23:00 # kukuruzko
    Сен-Жюст топовый футболист

    (ответить)

  14. liverpo0ol 09.03.2023 22:55 # liverpo0ol
    Лига европы и опл ггшкам под силу.

    (ответить)

  15. ruchinski 09.03.2023 22:53 # ruchinski
    Жозик Моуринья идет за очередной чашечкой, остальным соболезную.

    (ответить)

  16. explosion 09.03.2023 22:50 # explosion
    Первая команда Англии не может обыграть четвертую Португалии, впрочем, Лестер как-то тоже был первой командой в АПЛ.

    (ответить)

  17. gameboy 09.03.2023 22:50 # gameboy
    Выделить можно только Зинченко
    Между первым и вторым кипером у нас калосальная разница в классе.
    Сака весь матч пешком проходил, лучше бы вообще в Португалию не летал с такой игрой как сегодня.

    В Лондоне им пизда конечно.

    (ответить)

  18. bergkamp-1886 09.03.2023 22:49 # bergkamp-1886
    Изи лига

    (ответить)

  19. takernotagiver 09.03.2023 22:47 # takernotagiver
    На чилле, на расслабоне)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: