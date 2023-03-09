"Арсенал" сыграл вничью в Лиссабоне

"Арсенал" завершил вничью первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга — 2:2.

В старте у "канониров" произошло сразу шесть изменений относительно волевой победы 3:2 над "Борнмутом" минувший уикенд. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались герой того матча Рис Нелсон и дебютант Якуб Кивер.



"Арсенал" выглядел предпочтительнее в начале матча, хорошо контролируя мяч и пристреливалась. И уже на 22-й минуте гости открыли счет. Это Вильям Салиба пробил головой с отскоком от газона после подачи Фабиу Виейра углового — 0:1.



Однако "канониры" вели в счете недолго. На 34-й минуте "Спортинг" ответил своим результативным розыгрышем углового, и Гонсалу Инасиу головой скинул мяч в ворота — 1:1.



В остатке первого тайма "Арсенал" едва вновь не вышел вперед, однако после удара Гранита Джаки головой мяч полностью не пересек линию ворот.



В начале второго тайма Александр Зинченко сделал классную передачу на левый край штрафной, откуда Габриэль Мартинелли пытался перебросить мяч через голкипера, но неудачно.



На хороший отрезок соперника хозяева ответили голом на 55-й минуте. Это Паулинью сыграл на добивании с линии вратарской после того, как Мэтт Тернер отразил мяч перед собой — 2:1.



Следующие несколько минут получились безбашенными, увенчавшись голом. Джака пробил с дистанции, а сильный рикошет от Хидемасы Мориты дезориентировал голкипера — 2:2.



Вскоре игра успокоилась. "Канониры" контролировали ситуацию на поле, но явных моментов уже не создавали, решив отложить выяснение отношений на ответный матч.



"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 2:2 (1:1)



Голы: Инасиу 34, Паулинью 55 — Салиба 22, Морита 62 (авт).



"Арсенал": Тернер, Зинченко (Томиясу 63), Кивер (Габриэль 71), Салиба, Уайт, Джака, Жоржиньо (Партей 71), Виейра, Нелсон (Смит-Роу 71), Мартинелли, Сака.