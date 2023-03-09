"Арсенал" сыграл вничью в Лиссабоне
"Арсенал" завершил вничью первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга — 2:2.
В старте у "канониров" произошло сразу шесть изменений относительно волевой победы 3:2 над "Борнмутом" минувший уикенд. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались герой того матча Рис Нелсон и дебютант Якуб Кивер.
"Арсенал" выглядел предпочтительнее в начале матча, хорошо контролируя мяч и пристреливалась. И уже на 22-й минуте гости открыли счет. Это Вильям Салиба пробил головой с отскоком от газона после подачи Фабиу Виейра углового — 0:1.
Однако "канониры" вели в счете недолго. На 34-й минуте "Спортинг" ответил своим результативным розыгрышем углового, и Гонсалу Инасиу головой скинул мяч в ворота — 1:1.
В остатке первого тайма "Арсенал" едва вновь не вышел вперед, однако после удара Гранита Джаки головой мяч полностью не пересек линию ворот.
В начале второго тайма Александр Зинченко сделал классную передачу на левый край штрафной, откуда Габриэль Мартинелли пытался перебросить мяч через голкипера, но неудачно.
На хороший отрезок соперника хозяева ответили голом на 55-й минуте. Это Паулинью сыграл на добивании с линии вратарской после того, как Мэтт Тернер отразил мяч перед собой — 2:1.
Следующие несколько минут получились безбашенными, увенчавшись голом. Джака пробил с дистанции, а сильный рикошет от Хидемасы Мориты дезориентировал голкипера — 2:2.
Вскоре игра успокоилась. "Канониры" контролировали ситуацию на поле, но явных моментов уже не создавали, решив отложить выяснение отношений на ответный матч.
"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 2:2 (1:1)
Голы: Инасиу 34, Паулинью 55 — Салиба 22, Морита 62 (авт).
"Арсенал": Тернер, Зинченко (Томиясу 63), Кивер (Габриэль 71), Салиба, Уайт, Джака, Жоржиньо (Партей 71), Виейра, Нелсон (Смит-Роу 71), Мартинелли, Сака.
09.03.2023 22:45
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Последние комментарии:
Все голы топовые
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Тернер, Кивер и Нелсон очень плохо сыграли а можно было на изи выиграть
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Бандера на скамейке, хохол и поляк в старте, похоже арсик за Нато притопил
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Голясо от Перца
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дай бог не последний
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кризис в атаке виден невооружённым взглядомь причем, результат толькл благодаря защитнику и автоголу, напы опять отбегали в холостую)))
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Рэш вколотил
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норм так ггунеры поплыли, по 2 мяча пропускают от всякого хлама борнмут лиссабон, команда держится на соплях откровенно, пока фартит, но долго ето продолжаться не может, сосунки обречены на скатывание и скорую затяжную серию без побед
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я хочу Мишу Антонио, братишки
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моуриньа собрал бывших тренеров сита и е6ет лигу европы
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семидырочные, не подведите
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Возьми трубку
Донбасс на связи
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Сен-Жюст топовый футболист
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Лига европы и опл ггшкам под силу.
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Жозик Моуринья идет за очередной чашечкой, остальным соболезную.
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Первая команда Англии не может обыграть четвертую Португалии, впрочем, Лестер как-то тоже был первой командой в АПЛ.
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Выделить можно только Зинченко
Между первым и вторым кипером у нас калосальная разница в классе.
Сака весь матч пешком проходил, лучше бы вообще в Португалию не летал с такой игрой как сегодня.
В Лондоне им пизда конечно.
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Изи лига
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На чилле, на расслабоне)
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