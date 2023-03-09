Маунт стал целью для "Юнайтед"

Мейсон Маунт "Манчестер Юнайтед" добавил полузащитника "Челси"Мейсона Маунта в список своих трансферных целей на грядущее лето.

Сейчас у Маунта остается один полный год по действующему контракту, и недавно стало известно, что Мейсон отклонил предложение "Челси" о новой сделке с зарплатой в районе 250,000 фунтов в неделю.

Судя по всему, дело не в деньгах, и Маунт отказывается от продления контракта с "синими" из-за ограниченной роли в команде Грэма Поттера — в последнее время Мейсон является редким гостем в стартовом составе и показывает довольно посредственную игру.

Все это подталкивает "Челси" к продаже своего воспитанника грядущим летом, и "Юнайтед" обещает стать очередным претендентом на 24-летнего игрока сборной Англии.

Как сообщает The Guardian, "Юнайтед" рассматривает Маунта в качестве более доступной альтернативы Джуду Беллингему из дортмундской "Боруссии".

Беллингем вызывает интерес у большого количества топ-клубов и оценивается минимум в 100 миллионов фунтов, тогда как Маунт может быть доступен для трансфера примерно за 50 млн. фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2023 22:00

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