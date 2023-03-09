Фабиньо намекнул, что Фирмино еще передумает уходить из "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо намекнул, что нападающий Роберто Фирмино еще передумает уходить из мерсисайдского клуба.

На прошлой неделе Фирмино сообщил главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, что не собирается продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



Вместе с тем, Роберто решил, что пока не будет вступать в переговоры с другими клубами, и у Фабиньо теплится надежда, что его партнер по сборной Бразилии останется.



"Бобби — очень особенный парень. Замечательно обладать таким партнером по команде. Он тот парень, который нравится каждому. Круто, что он забил "Манчестер Юнайтед" и так отпраздновал. Каждый на скамейке, на поле праздновал с ним, потому что этот парень нравится каждому".



"Он тот парень, который, на мой взгляд, должен остаться в "Ливерпуле" навсегда. Он был очень важен с моего прихода в клуб. Я не хочу чересчур говорить о будущем, давайте насладимся этими его последними месяцами здесь".



"Я не знаю, может ли ситуация все еще измениться, но мы немного шутим с ним насчет этого. Но давайте наслаждаться этим игроком, пока он с нами, потому что он очень особенный игрок", — сообщил Фабиньо ESPN Brasil.