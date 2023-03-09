О'Хара призвал "Тоттенхэм" уволить Конте

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара призвал "шпор" уволить своего главного тренера Антонио Конте после вылета из Лиги Чемпионов.

Будучи фанатом "Тоттенхэма", О'Хара остался крайне расстроен игрой команды Конте в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Милана" накануне (0:0).



О'Хара чувствует, что у Конте ничего не ладится, и считает, что страдания Антонио нужно закончить, не дожидаясь окончания сезона.



"Я сочувствую фанатам "Тоттенхэма" сегодня вечером, потому что это была позорная, жалкая игра во всех отношениях".



"Думаю, для Конте настало время уйти. Он не выглядит тем, кто хочет быть здесь, а игроки не выполняют того, что он хочет".



"Избавьте его от этих страданий, избавьте каждого от этих страданий. Верните Поча (Почеттино) и дайте ему три месяца до конца сезона. Затем будет предсезонный период и новый сезон, и мы, возможно, попадаем в топ-4", — сообщил О'Хара talkSPORT.