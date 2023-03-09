Шейх Джассим готов отказаться от покупки МЮ

Катарский шейх Джассим готов отказаться от покупки "Манчестер Юнайтед", если цена не будет правильной.

Как известно, шейх Джассим является одним из нескольких потенциальных покупателей, которые выдвинули свои предложения до установленного дедлайна и вышли в следующую фазу — фазу личных встреч с представителями нынешних владельцев "Юнайтед" Глэйзеров.



Шейх Джассим считается фаворитом на покупку клуба с "Олд Траффорд", и для него не составило бы труда улучшить свое предложение до 6 миллиардов фунтов, которые хочет американское семейство за свой актив.



Однако Sky Sports утверждает, что шейх Джассим не собирается переплачивать и быть безрассудным в своем стремлении заполучить "Юнайтед".



Старший брат эмира Катара оценивает "Юнайтед" примерно в 4.5 млрд. фунтов и предпочитает отказаться отказаться от сделки, нежели платить цену, которую он не считает справедливой.